El PP recula y renuncia a la reforma del Estatuto para que Valladolid se convierta en la capital de la comunidad

El PP de Valladolid ha renunciado a presentar la moción con la que había acudido al pleno de este martes en el Ayuntamiento mediante la que buscaba que el consistorio reclamase a las Cortes la designación de Valladolid como capital de la Comunidad Autónoma. En su lugar, PP y PSOE han aprobado una moción en la que piden a la Junta que atienda "a las necesidades y demandas de Valladolid, como capital de Castilla y León", sin reclamar la reforma del Estatuto de Autonomía.

La moción ha salido adelante con la abstención de los grupos Valladolid Toma la Palabra —socio de Gobierno del PSOE—, Vox y Ciudadanos, cuyos portavoces han cuestionado la necesidad y relevancia de la propuesta 'popular' durante sus turnos de palabras. En una elocuente intervención, el concejal del PP Juan Antonio de Santiago-Juárez ha reflexionado sobre la idoneidad de su moción original. "No me digan que no interesa a nadie", ha dicho De Santiago Juárez al explicitar el eco que ha tenido en los medios de comunicación desde que anunció la moción en el pasado pleno.

Los portavoces del resto de formaciones no han recogido el guante lanzado por el edil popular cuando el concejal popular les ha pedido que afirmasen que la capital de la Comunidad ya es Valladolid. Tan solo el PSOE, que ha aducido en boca de su portavoz y concejal de Planificación y Recursos, Pedro Herrero, que existe un informe del secretario del Ayuntamiento del año 2011 en el que se explica que los términos "sede de las instituciones y capital, son esencialmente equivalentes" por lo que se puede considerar a Valladolid como capital de la comunidad "en la medida que de hecho y de derecho es la sede de las instituciones propias".

Rifirrafe entre De Santiago-Juárez y el resto de portavoces

De Santiago y el portavoz de Vox, Javier García, se han enganchado, cuando el edil popular ha insinuado que la formación de ultraderecha no es constitucionalista al renegar del sistema autonómico. "Menos mal que ha dicho que ustedes quieren reformar la Constitución siguiendo los cauces legales y no mediante un golpe de Estado. Me ha dejado más tranquilo", ha dicho el político popular.

"Su propuesta ha sido rechazada por representantes de todo signo. De facto Valladolid actúa como capital", ha dicho el portavoz de Ciudadanos, Martín Fernández Antolín, antes de pedirle que retirase la moción. En su turno de réplica, De Santiago ha devuelto la pelota a Fernández Antolín y le ha preguntado "¿a qué parte de Ciudadanos pertenece usted, a la Unión del Pueblo Salmantino que querían destruir la Comunidad? ¿A los del pucherazo? ¿ Igea o a Silvia? Bueno gracias al pucherazo está usted aquí".

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra, María Sánchez, ha explicado que su formación iba a votar a favor a la enmienda del partido socialista pero que por una cuestión formal y por "el tono condescendiente" de De Santiago-Juárez, se han abstenido. Sobre el asunto de la capitalidad, le edil de VTLP ha considerado que "si camina como un pato, grazna como un pato y nada como un pato, no es necesario gritar a los cuatro vientos que es un pato".