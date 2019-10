Tudanca asegura que el PSOE será “inflexible” con que se cumpla de manera “inmediata” el acuerdo de las 35 horas

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha mantenido hoy su primera reunión con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, desde que este asumiese la presidencia del Ejecutivo. El encuentro, ha dicho Tudanca, se ha desarrollado con "cordialidad", y dentro de la cortesía institucional. E

Entre los temas que se trataron está la aplicación de las 35 horas para, con el que el socialista se muestra "inflexible" y exige que se recupere "de manera inmediata" ya que es una de las promesas que hizo el PP en la pasada campaña electoral.

"Mi único interés es defender a los ciudadanos de Castilla y León, con los que seguiremos siendo leales, serios y rigurosos", remarcó. Tudanca recordó que hace cinco años el PSOE firmó varios acuerdos de Comunidad que siguen vigentes y a los que añadió reivindicaciones como la exigencia de cumplir con la promesa de las 35 horas.

"La Junta tiene que cumplir con la palabra dada de forma inmediata y sin ninguna excusa y estará siempre del lado de los empleados públicos", remarcó.

También, reivindicó una financiación local para dotar a los ayuntamientos de lo que se les debe y para que puedan prestar servicios públicos adecuados. Dinero que va dirigido a los servicios sociales, los comedores escolares o las residencias de mayores.

Por último, mostró la absoluta negativa del PSOE de Castilla y León a la fusión de municipios, al tiempo que recordó que los ayuntamientos no son responsables del incremento del déficit o el gasto. "Son los más eficaces y los que gastan en lo que más se necesita". Sin embargo, matizó que "parece" que en el gobierno de coalición no se llega a un acuerdo, porque Ciudadanos y PP "no piensan igual".

Respecto a la financiación autonómica recordó que sigue vigente el acuerdo de Comunidad de 2015 y señaló que se llegará más lejos trabajando juntos que "utilizando las instituciones para hacer oposición al Gobierno de España".

Por último, Tudanca pidió a la Junta que se ponga a gobernar porque "gobernar no es conseguir el poder, sino asumir la responsabilidad e impulsar medidas que mejoren el bienestar de los castellanos y leoneses".

Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido a Tudanca trabajar para "avanzar" en los pactos de Comunidad "vigentes", entre los que ha citado el de financiación autonómica, la PAC y el de reindustrialización, además de apostar también por dar pasos en ordenación del territorio, al tiempo que ha apelado por "discernir" los intereses comunes de los "partidistas", informa Europa Press.

Así lo ha explicado el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, en su intervención ante los medios de comunicación tras el primer encuentro de Mañueco y Tudanca esta legislatura con el que se abre una ronda de contactos entre el presidente y los líderes del resto de grupos parlamentarios.

En este sentido, Ibáñez ha detallado que el encuentro, que se ha prolongado durante una hora y media, ha servido para repasar diversas cuestiones de Comunidad y se ha desarrollado en un ambiente "cordial" en el ámbito personal.

El consejero de la Presidencia ha insistido en que Fernández Mañueco entiende que todos los acuerdos de Comunidad rubricados durante la pasada legislatura entre los grupos de las Cortes y la Junta están "plenamente vigentes" y entre ellos se ha referido a la posición común en cuanto a la defensa de los criterios de deben primar de cara a la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica, la postura unánime en torno a la defensa del medio rural ante el reparto de fondos de la PAC y el pacto para la reindustrialización.

Sobre estos puntos Ibáñez, pese a que el PSOE ha dado por roto el acuerdo de financiación por parte del PP, ha insistido en que la Junta lo "afianza". "Si eso se firmó tiene toda la vigencia", ha señalado, tras lo que ha pedido al PSOE que "vuelva a lo que firmó", al tiempo que ha reclamado que se elimine de este debate la "ecuación eventual de la crítica".

La ordenación del territorio ha sido otro de los asuntos abordados en el encuentro, un punto en el que el presidente de la Junta ha pedido al PSOE avanzar desde el compromiso del Gobierno de que no habrá fusión obligatoria de municipios.

Tras esta aclaración, Ibáñez ha informado de que Mañueco ha insistido en la ordenación territorial debe "desbloquearse" para contribuir al desarrollo del medio rural en la Comunidad, por lo que ha aprovechado el encuentro para hacer una "llamada" al secretario autonómico del PSOE para "avanzar" en esta materia.

Otra de las cuestiones que se han abordado en la reunión ha sido la aplicación de las 35 horas semanales para los empleados públicos. Sobre este asunto Ibáñez ha reiterado el "compromiso inequívoco" de la Junta con su aplicación siempre que se haga con criterio de "equidad" y garantice la prestación de unos servicios públicos de calidad.

Así, ha asegurado que es "difícil" que esta jornada sea de aplicación "inmediata", aunque ha señalado que se seguirá trabajando con los sindicatos para avanzar "con celeridad".

Por último, Ibáñez ha concluido que con el encuentro celebrado este martes se abre un espacio de "diálogo permanente" y ha avanzado que ya se estudian otros asuntos sobre los que se puedan alcanzar futuros pactos de Comunidad.