CGT denuncia ante Inspección de Trabajo el posible incumplimiento de las medidas de protección en Renault en Valladolid y Palencia

CGT ha denunciado ante Inspección de Trabajo el posible incumplimiento de las medidas de protección en Renault en Valladolid y Palencia. "Hemos detectado que muchas de las medidas que había anunciado la Dirección no se están cumpliendo o han dejado de cumplirse", advierte el sindicato.

A ojos del sindicato esta relajación en las medidas de prevención supone que la "prioridad" de la empresa "es la producción y no la salud de los trabajadores". En la planta de Valladolid, el sindicato ha denunciado que no se está cumpliendo con el distanciamiento social, "especialmente en los puestos de trabajo de montaje vehículo" y no se ha tomado "ninguna medida organizativa" para subsanarlo.

Además, CGT reprocha que no desinfecten los vestuarios ni se disponga "de los productos de limpieza necesarios", según ha denunciado a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación. El sindicato también afea que, cuando hay casos positivos, Dirección no informe de la sección en la que se han detectado, "por lo que no podemos verificar si se cumple con el protocolo en estos casos".

Todas estas cuestiones han sido denunciadas "en vano" ante la Dirección de la Empresa y el Comité de Salud Laboral, y por eso ahora acuden a Inspección de Trabajo.

En Palencia, denuncian los trabajadores afiliados a CGT, no se cumple con el tiempo destinado a la limpieza y desinfección de los puestos y herramientas de trabajo, "priorizando la producción por encima de cualquier cosa". El sindicato también denuncia que no se respeta la distancia de seguridad en cadena rígida "y no se ha realizado ningún cambio organizativo de producción para subsanar este problema".

"En los vestuarios no se respeta el aforo máximo permitido y los ritmos de trabajo son excesivamente elevados para una jornada laboral de ocho horas con los EPIs habituales y los añadidos para la COVID-19", reprocha.

CGT ha informado también de que ha interpuesto una demanda en Francia contra Renault y el Tribunal de Le Havre ha ordenado la paralización de la actividad para evitar el riesgo sanitario que se producía allí. CGT espera que en España la Inspección de Trabajo actúe "con la máxima celeridad posible".

"Los Comités de Salud Laboral también podrían paralizar la actividad en caso de riesgo inminente, pero no han estado por la labor, por eso nos vemos obligados a recurrir ante la Inspección de Trabajo y que sea ese organismo el que determine si se puede realizar una actividad no esencial en estas circunstancias", critica el sindicato.