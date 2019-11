El PSOE y VTLP rechazan 36 enmiendas de la oposición y aprueban los presupuestos del Ayuntamiento de Valladolid en solitario

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Valladolid ha marcado el fin de un clima de consenso que ha imperado desde que el mandato echó a andar en el mes junio. El gobierno de coalición del PSOE y Valladolid Toma la Palabra ha rechazado 36 de las 37 enmiendas presentadas por la oposición. La única que se ha incorporado, de Ciudadanos, tiene un valor de 15.500 euros y permite adquirir desfibriladores externos semiautomáticos para polideportivos y otros espacios públicos.

Según las cuentas aprobadas, el consistorio vallisoletano prevé gastar 346.407.720 euros, un 1,6% más que el año pasado, incluyendo en esa cifra las partidas para las entidades como la Fundación Municipal de Cultura, la Fundación Municipal de Deportes, AUVASA, VIVA, Aquavall. El gasto para las distintas áreas municipales, concejalías y alcaldía, supone un total de 290.538.000 euros, un 1,4% que en 2019.

Según el portavoz del PSOE, Pedro Herrero, las cuentas que se han aprobado este jueves son la "más altas de la década" y consiguen que el Ayuntamiento se mantenga dentro del techo de gasto de los doce millones de euros "gracias a la buena gestión del Equipo de Gobierno". Para Herrero los presupuestos aprobados impulsan "el desarrollo social, el empleo, la participación educación, promoción de salud y el respeto medioambiente".

Con menos optimismo han reaccionado los partidos de la oposición. PP, Ciudadanos y Vox han sido muy críticos con las cuentas presentadas. Unos presupuestos sin "novedades o proyectos de futuro", según la portavoz del PP, Pilar del Olmo; una "muestra de cansancio" del Ejecutivo local, como los ha calificado Martín Fernández Antolín de Ciudadanos; o sencillamente "precarios", como ha aseverado el edil de Vox, Javier García Bartolomé.

La oposición también ha criticado la forma en la que les ha sido entregada la documentación sobre los presupuestos, escaneados y en PDF, con lo que se les ha complicado la búsqueda de información y datos para desarrollar las enmiendas. Con todo, la portavoz de VTLP, María Sánchez, ha asegurado que los presupuestos no serán tan negativos, viendo el porcentaje del montante de las enmiendas del resto de grupos: "El PP ha enmendado el 2%, ciudadanos el 1,5% y Vox el 4% muchas son imposibles", ha explicado.

Desde la oposición se ha criticado la falta de ambición del equipo municipal. "¿Dónde están los grandes proyectos? Es que están ustedes pensado en los grandes proyectos para cuando se acerquen las elecciones y sacárselos de la chistera?", ha dicho Fernández Antolín. María Sánchez ha defendido que con estas cuentas no se inaugurarán edificios emblemáticos, y que, "aunque queda mucho por hacer pero la ruta es la adecuada", en materia social y medioambiental.

Durante la sesión se han producido varios rifirrafes entre varios portavoces. Pedro Herrero y Pilar del Olmo. Herrero ha confesado con sorna que tenía miedo a enfrentarse en un debate presupuestario con del Olmo quien fue consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, pero que ese recelo ha desaparecido al ver "errores técnicos" en muchas de las enmiendas. "Son las peores enmiendas que yo he visto en esta casa. Usted nunca ha tenido que aprobar unos presupuestos", le ha espetado.

Como ya adelantó del Olmo en una rueda de prensa, para la portavoz del PP, estos presupuestos son inseguros porque no hay PGE ni de la Junta, así que las cifras de ingresos no están claras. En un momento del debate, del Olmo ha recordado que hay diez planes sin soporte económico y que Valladolid apenas dedica 85 centimos de cada diez euros a Servicios sociales, a lo que la concejala del ramo, Rafi Romero, romero ha negado con la cabeza. En su réplica, Herrero le ha preguntado a del Olmo que si estos presupuestos sociales son pobres, como serían los de León de la Riva cuando se dedicaban 18 millones de euros frente a los 30 de este ejercicio.

Javier García Bartolomé, ha arremetido este jueves en el Pleno contra eldiario.es al ser cuestionado por el portavoz del PSOE, Pedro Herrero, que le ha reprochado el veto algunos medios en una rueda de prensa en el Día Internacional Contra la Violencia Machista. Bartolomé ha pedido al portavoz socialista que "no se fíe de todo lo que publica eldiario.es".

La concejala de Valladolid Toma la Palabra (Izquierda Unida) y parte del gobierno de coalición con el PSOE, María Sánchez, ha respondido al edil de Vox que "no hace falta fiarse de lo que publican los medios de comunicación. Hace falta fiarse de las personas trabajadores y trabajadoras, de los compañeros de la prensa para saber que no dejó entrar usted en su despacho. No es algo que tengamos que leer en los periódicos es algo que ocurre en Valladolid".