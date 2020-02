Una protesta contra la Venezuela chavista intentó boicotear la gran manifestación por el futuro de León

La subdelegación del Gobierno autorizó inicialmente el domingo 16 de febrero una convocatoria que coincidía en parte del recorrido con la masiva protesta convocada por los sindicados CCOO y UGT y que tuvo un seguimiento multitudinario. Finalmente no se celebró por desistimiento de los promotores.

El mismo día, la misma mañana y a la misma hora del domingo 16 de febrero de 2020 que decenas de miles de personas convirtieron en histórica a la manifestación por el futuro de la provincia de León, la subdelegación del Gobierno en León había autorizado la celebración de otra marcha de protesta simultánea, lo habitual con todas las peticiones presentadas.

La propuesta de la manifestación tenía como motivación manifestarse contra el régimen chavista que lidera Nicolás Maduro en Venezuela, según ha sabido iLeon.com y confirmado fuentes de la propia delegación del Ejecutivo central en la provincia leonesa. Los sindicatos UGT y CCOO de León habían anunciado públicamente el 23 de enero la fecha de la manifestación, aunque la fecha era conocida desde días antes.

Sin tener en cuenta la convocatoria leonesa, que se aventuraba masiva, y que estaba impulsada por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, la Subdelegación recibió el miércoles 12 de febrero un escrito en el que se solicitaba la autorización gobernamental preceptiva y obligatoria para una concentración y posterior marcha por las más céntricas calles de la capital leonesa; la mayor parte del recorrido propuesto coincidía con la manifestación previamente autorizada para la marcha sindical, a la que se había unido ya por entonces todo tipo de colectivos, partidos y asociaciones de León.

La propuesta de la marcha antichavista partía también de la plaza de San Marcos a la misma hora y coincidía en buena parte del recorrido. Con informes de Policía Nacional y la Policía Local en contra por la coincidencia de la manifestación la Subdelegación instó a cambiar los lugares de salida y final, además del recorrido.

La autorización de la marcha antichavista provocó, según ha podido conocer este periódico, un choque entre la subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de León, ya que el consistorio leonés rechazaba la autorización salvo cambio sustancial del recorrido y horario, debido a que ya contemplaban un amplio dispositivo de seguridad con la convocatoria sindical, en la que participaron más de 35.000 personas según fuentes oficiales.

Aunque la convocatoria contra Maduro fue presentada apenas 4 días antes y el plazo legal es de 10 días es habitual que la Subdelegación del Gobierno autorice todas las protestas aunque éstas lleguen fuera de plazo. Cabe recordar que Faustino Sánchez era dirigente sindical de UGT antes de desempeñar el cargo de subdelegado del Gobierno en León desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa después de la moción de censura de 2018.

Finalmente la convocatoria antichavista no se celebró por desestimiento de sus promotores ante los cambios sugeridos por subdelegación del Gobierno. Descartados esos cambios la manifestación antichavista no tuvo lugar y no consta una nueva petición de fecha en el momento de publicación de esta información.

La protesta de este domingo 16 de febrero se tiñó en León capital también de tintes autonomistas con miles de banderas de León y pancartas que reclamaban la autonomía número 18 para la Región Leonesa, en plena eferverscencia del debate leonesista con la aprobación de mociones en dos decenas de ayuntamientos de la provincia.

Los sindicatos expresaron ayer su gran satisfacción por el desarrollo de las manifestaciones simultáneas en León, Ponferrada y Villablino, aludiendo a la gran participación que nadie se esperaba que fuera tan masiva.

El próximo 3 de marzo está previsto que se celebre la primera reunión preparatoria de la 'Mesa por León', en la que los sindicatos expondrán su idea de creación de una agencia independiente de desarrollo para León a Gobierno central, autonómico, Diputación y Consejo Comarcal del Bierzo.