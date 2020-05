Valladolid prueba un "gobierno de concertación" para consensuar las medidas post COVID-19 del que Vox se autoexcluye

Todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Valladolid, salvo Vox, han firmado este lunes un acuerdo "sin precedentes" para la gestión de la crisis del coronavirus en la ciudad. En palabras del regidor vallisoletano, Óscar Puente, más que de concentración se trata de un gobierno de "concertación". A partir de ahora, todas las medidas para luchar contra la epidemia se debatirán primero entre los cuatro grupos firmantes del acuerdo (PP, PSOE, Ciudadanos y Valladolid Toma la Palabra), que decidirán, antes que las concejalías e incluso que alcaldía, las medidas que se pondrá en marcha.

"Cambia la metodología habitual de toma de decisiones", ha explicado el alcalde de Valladolid en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a los portavoces de los cuatro grupos. La vocación de los firmantes del acuerdo, que será presentado como moción este martes en el Pleno, es que todas las medidas que el Ayuntamiento se plantee adoptar, sean elaboradas directamente por los grupos y no por el Equipo de Gobierno. "Con este acuerdo le damos la vuelta a la forma de funcionar y será el grupo de trabajo, en primer lugar, quien decida las materias y las medidas", ha abundado el alcalde. Si este consenso no fuese posible, sí se mantendrá el sistema de mayorías.

De este modo, la coalición entre PSOE y Valladolid Toma la Palabra -la confluencia de Izquierda Unida en Valladolid-, contará con la opinión (y también con el respaldo) de dos de los tres partidos de la oposición: PP y Ciudadanos, que han destacado la buena voluntad de los 26 de los 27 concejales de trabajar en la reconstrucción de Valladolid. La presidenta del PP y portavoz del grupo, Pilar del Olmo, ha explicado durante su intervención que todos los grupos están dispuestos a hacer renuncias. "No es el momento de tirarnos los trastos a la cabeza ni de hacer críticas fáciles" y a explicado que le gustaría que esta forma de trabajar se exportase a otras administraciones.

La primera medida aprobada por el grupo de trabajo consiste en derivar más de 27 millones de euros, 25 de ellos procedentes de los remanentes, a luchar contra la crisis del coronavirus. "Todo el dinero que tiene el Ayuntamiento se va a destinar a la crisis derivada de la pandemia. Todo quiere decir todo", ha expresado el regidor vallisoletano. "La decisión no tiene precedentes y no ha sido adoptada por ningún otro ayuntamiento de España", ha abundado. A pesar de la polémica surgida sobre si los consistorios pueden disponer o no de los remanentes, los cuatro grupos coinciden en que no hay obstáculo legal.

PP, PSOE, VTLP y Ciudadanos han coincidido en que la decisión de utilizar los ahorros municipales va a provocar que el municipio incumpla con la regla de gasto. "Hemos asumido que ese es un mal menor. Entendemos que ninguna entidad local va a poder cumplir con la regla de gasto ni con las reglas fiscales. Nos ha preocupado menos el gasto", ha apuntado el regidor, quien no ha incidido en que aunque Valladolid va a ser la primera en hacerlo la ciudad marcará un camino para otras administraciones: "La estela de Valladolid será seguida por otros municipios", ha rematado.

Puente insinúa que Vox se queda fuera por presiones

Sobre la ausencia del único regidor de Vox, Javier García Bartolomé, en el acuerdo, el alcalde de Valladolid ha asegurado que el resto de grupos desconoce las que se ha ido. Según el alcalde, "es importante que se sepa que el portavoz municipal dijo que lo tenía que consultar". Puente ha recalcado que ni PP, ni PSOE, ni Ciudadanos, ni VTLP han tenido que consultar "a ninguna instancia de sus partidos", y que la decisión la han tomado "en el ámbito de la autonomía loca". Para Puente la decisión no tienen nada que ver con el Ayuntamiento y forma parte de una estrategia nacional de Vox.