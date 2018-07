Casado insiste en su discurso sobre inmigración: "En Libia hay un millón de personas esperando los ataúdes de la muerte"

"En Libia hay entre 800.000 y un millón de personas esperando a coger los ataúdes de la muerte. Es imposible que lancemos un mensaje de solidaridad si decimos a esa gente que pueden ser embarcados a una muerte segura". Así se ha pronunciado este lunes Pablo Casado durante una reunión con la directiva madrileña del Partido Popular, reafirmando su postura en materia de políticas migratorias, que según apuntan muchas ONGs, se basa en cifras inexactas y tiene como mero objetivo elevar el nivel de alerta sobre la inmigración irregular.

No es la primera vez que Casado hace referencia a los "millones" de africanos subsaharianos que supuestamente buscan entrar en España de manera ilegal en busca de un futuro mejor. "No es posible que España pueda absorber millones de africanos que quieren venir a Europa buscando un futuro mejor", decía el líder del PP este domingo, aunque no consta que ningún político haya pedido precisamente eso en los últimos meses.

En su discurso, Casado ha asegurado que la cifra procede de declaraciones hechas por el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Sin embargo, la única cifra parecida es la que ofreció en 2017 la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). Según la OIM, en Libia hay desde hace años una bolsa de entre 700.000 y 1 millón de inmigrantes de diferentes países vecinos. En ningún caso está acreditada la inminencia de su llegada a Europa y de hecho el estudio los datos tienen varios años y fue publicado en 2017.

Este lunes ha vuelto a reafirmarse en su postura, y ha criticado lo que ha calificado como una política de "hacerse fotos con la llegada de un barco a Valencia con 600 migrantes". "Esa política de gestos, oportunismos y demagogia no es buena. No es buena para los inmigrantes extorsionados por las mafias", ha afirmado.

Por otro lado, también ha expresado "su apoyo" a la Guardia Civil después de que este pasado jueves varios guardias civiles resultaran heridos graves durante un salto a la valla de Ceuta por parte de más de 700 migrantes. "Muestro mi apoyo a la Guardia Civil y a la Policía, censurando las agresiones con cal viva y machetes que vimos el otro día", ha establecido Casado.

Si bien es cierto que durante el salto a la valla 15 agentes resultaron heridos, cinco de los cuales tuvieron que ser trasladado al Hospital Universitario de Ceuta, el propio comunicado de la Guardia Civil establece que las heridas, fruto del enfrentamiento de los agentes con los migrantes, en ningún momento se hace referencia alguna al uso de machetes.

Para evitar que la Guardia Civil se acercara a la zona donde estaban saltando la valla, "los inmigrantes utilizaron material defensivo como escudos, protectores corporales artesanales y ofensivos, lanzando de manera virulenta a los agentes recipientes de plástico con excrementos y cal viva, espray a modo de lanzallamas, piedras y palos", rezaba la nota de prensa compartida por las autoridades.

No obstante, Casado ha continuado fiel a su discurso y ha afirmado que la clave a la hora de gestionar el flujo migratorio es "ser fiel a los principios", tal y como ha hecho el PP durante todos sus años al frente del Gobierno. Según el nuevo presidente popular, la polémica ha surgido como consecuencia de la "falta de argumentos" por parte de la izquierda. "Cuando la izquierda no tiene argumentos es que nosotros somos muy radicales. La radicalidad es una cosa de raíz, implica tener las cosas claras y no moverse como las ramas, sino ser un tronco", ha declarado.

"Nuestros principios no solo son los correctos sino que empíricamente han sido los más eficaces. Cuando el Partido Popular ha gobernado nunca ha habido problemas con la acogida de inmigrantes" ha asegurado. "En los años 90 España acogió a inmigrantes. Una inmigración ordenada, legal e íntegra", ha concluido, en referencia a la gestión migratoria por parte de Aznar.

Al mismo tiempo, ha señalado al Gobierno socialista de Pedro Sánchez como el principal responsable de la inmigración ilegal en España a través de la frontera sur. "Hemos dejado de gobernar hace dos meses y ya hay todos estos problemas. Los españoles en apenas 40 días ya nos echan de menos", ha concluido.