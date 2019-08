Open Arms se ve incapaz de navegar a Mallorca: pide a España e Italia el traslado de los rescatados en un buque "adecuado" o en avión

El Open Arms insiste: navegar hasta puerto español, como ha propuesto el Ejecutivo de Pedro Sánchez este domingo, no es una opción debido al deterioro de la situación a bordo tras 18 días de bloqueo en alta mar. Por esta razón, reclaman a España e Italia que pongan "los medios necesarios" para que los 107 rescatados sean desembarcados cuanto antes. En caso de que tengan que hacerlo en Mallorca en vez de en Lampedusa, la ONG solicita que estos sean trasladados en "condiciones dignas" por un buque español o italiano o "en avión".

El presidente de la ONG, Óscar Camps, ha detallado a eldiario.es los medios que, a su juicio, son necesarios para que los rescatados lleguen a Mallorca de manera segura. Según reitera, su barco ya no está capacitado para realizar el traslado, debido a las condiciones en las que se encuentran los náufragos y el agotamiento de su tripulación. "Sería posible si nos mandan un barco de pasaje para llevar en condiciones a estas personas, con dignidad", ha indicado. "No pueden pasar más días hacinados en la cubierta donde llevan 18 días ne condiciones inhumanas".

Otra de las alternativas destacadas por el presidente de la ONG es lograr el desembarco en Lampedusa, para que los náufragos "permanezcan en tránsito" en un centro italiano (hotspot) y "ser trasladados en avión a España". Según destaca, esta opción "saldría más económica que ser escoltados por un barco".

La Guardia Costera ha ofrecido "los recursos necesarios" al Open Arms para que el buque español desembarque a los 107 náufragos en España, detallan desde la organización. Entre los recursos propuestos por Italia se encuentra "la escolta de sus barcos y llevar una parte de las personas a bordo", confirma la ONG. Camps insiste en que no pueden realizar el viaje, pues teme que distanciarse de nuevo de la costa causé un motín a bordo ante el miedo de ser devueltos a Libia.

El fundador de Proactiva Open Arms considera que la única manera de evitar el riesgo es que todos los rescatados sean trasladados en buques "adecuados", ya sean italianos o españoles. "Nuestro barco no está capacitado para viajar a España. No podemos más. No nos vemos responsables de todo esto, llevamos desde el viernes alertando de la dramática situación a bordo", ha asegurado Camps. "¿Cómo nos piden que hagamos 1.000 millas con mas de 100 personas a bordo? Si tienen un barco para acompañarnos, que los lleven a todos en unas condiciones de seguridad", ha reiterado.

La organización ha enviado un comunicado este lunes asegurando que "Italia y España parecen haber llegado a un acuerdo, identificando a Mallorca como un puerto de desembarco". Una decisión que han calificado de "completamente incomprensible", ha recalcado la organización catalana este lunes. Desde La Moncloa niegan que se haya producido dicho acuerdo y aseguran que el buque español no les a dado una respuesta "clara y directa" tras su oferta.

"Con nuestro bote a 800 metros de las costas de Lampedusa, los estados europeos están pidiendo a una pequeña ONG, como la nuestra, que haga frente (después de 18 días de espera) a otras 1.000 millas y 3 días de navegación, en condiciones climáticas adversas, con 107 personas agotadas a bordo y 19 voluntarias y voluntarios que, durante más de 24 días, han tratado de garantizar derechos que Europa niega a seres humanos como los que actualmente llevamos en cubierta", explican en una nota de prensa.

Tras la propuesta del Gobierno español, que primero ofreció el puerto de Algeciras y después, ante el rechazo de la ONG, optó por abrir el "más cercano", la organización ha pedido a España e Italia que "asuman la responsabilidad de garantizar, poniendo los medios necesarios, el que estas personas finalmente desembarquen en un puerto seguro". "Si efectivamente se ha llegado a un acuerdo, es indispensable", insisten. Como última alternativa, la ONG planteó este domingo a Italia "la transferencia de los rescatados a un barco adecuado" para ser llevados a España "en poco tiempo".

Preguntada por el deterioro de la situación a bordo del buque de rescate y los posibles riesgos de emprender varios días de navegación hasta España, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha alegado que "una vez que ese barco está bien y coja rumbo con todo tipo de ayuda, necesidades sanitarias, los migrantes estarán tranquilos que navegan con certeza y seguridad". "Entendemos que no hay ningún problema", ha defendido.

El equipo de la ONG apela a poner fin a la situación a bordo cuanto antes. "Es urgente terminar ya con la experiencia inhumana e inaceptable que están viviendo las personas que hemos rescatado en el mar. Desde Open Arms hemos cumplido con nuestro deber de proteger los derechos humanos de estas personas, siguiendo los convenios internacionales, y continuaremos con nuestra labor hasta encontrar una verdadera solución", defienden.