La Comisión Europea tendrá que pronunciarse sobre la legalidad de las devoluciones exprés del Gobierno

Las devoluciones exprés del Gobierno de Pedro Sánchez han llegado a Bruselas el mismo día en que el Ejecutivo ha vuelto a expulsar, en cerca de 24 horas, a 55 personas de las 208 que saltaron la valla de Ceuta este domingo. La Comisión Europea tendrá que pronunciarse sobre la legalidad de estas prácticas tras una pregunta del eurodiputado de Podemos Miguel Urbán.

En el documento, al que ha tenido acceso eldiario.es, Urbán cuestiona a la Comisión si el convenio bilateral con Marruecos, que el Gobierno ha vuelto a aplicar por segunda vez en este año para expulsar a quienes atraviesen las vallas fronterizas, "cumple los requisitos de la legislación europea". Según este acuerdo, firmado en 1992, Marruecos se comprometía a readmitir a todas aquellas personas extranjeras que entren en España a través de su territorio.

En este sentido, el eurodiputado de la Izquierda Unitaria Europea ( GUE ) alega que el Convenio Europeo de Derechos Humanos "prohíbe los retornos colectivos y obliga a garantizar el derecho de recurso efectivo" de las personas devueltas.

"El próximo miércoles, Pedro Sánchez tendrá la oportunidad de explicar ante el Congreso de los Diputados qué modelo de política migratoria defendió España en la reunión del Consejo Europeo la semana pasada", recalca Urbán en declaraciones a eldiario.es. "Es fundamental saber si el PSOE va a aplicar solo medidas cosméticas y se va a quedar en la política de gestos en esta materia o por el contrario si este Gobierno, como dice defender, apostará sin ambages por una política migratoria garantista con los derechos fundamentales".

Asimismo, recuerda la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó hace un año a España por dos devoluciones en caliente, es decir, las que se realizan a pie de valla sin realizar una identificación previa ni ofrecer asistencia jurídica ni de intérprete. En el documento, Urbán pregunta a la Comisión qué medidas plantea sobre el "modelo de políticas migratorias, particularmente en la frontera sur" del Gobierno de Sánchez ante la sentencia de Estrasburgo, que la Corte está actualmente revisando tras el recurso del Ejecutivo.

"No solo estamos ante una oportunidad de cambiar esta vulneración de derechos sistemática, sino que tenemos la responsabilidad de no alimentar las voces xenófobas que dicen que "no hay para todos" y que ponen a competir al último con el penúltimo", sentencia el eurodiputado.

55 personas devueltas a Marruecos este lunes

Desde la tarde de este domingo y hasta las cuatro de la madrugada, el Ejecutivo puso en marcha un dispositivo de identificación acelerado, con un equipo de 30 abogados para, a contrarreloj, dejar zanjados todos los trámites necesarios para expulsar a quienes sortearon la alambrada melillense, un total de 208 personas. Se repetía así el dispositivo aplicado en Ceuta el pasado 23 agosto, que concluyó con 116 expulsados.

En este operativo, alrededor de 140 comunicaron a sus abogados su intención de solicitar asilo, por lo que estas personas no han podido ser devueltas. Por otro lado, tres de los recién llegados han sido confirmados como menores, según los datos de Delegación del Gobierno en Melilla.

A la cifra de las personas que no han sido devueltas se añaden 10 hombres heridos, cinco hospitalizados y otros cinco que requieren reposo debido a las lesiones provocadas por el salto de la valla, según las mismas fuentes.