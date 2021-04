El PMA ayuda a comunidades vulnerables en Centroamérica para evitar la migración

Roma, 19 abr (EFE).- El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), David Beasley, ha viajado a Centroamérica para "reforzar el compromiso" del organismo con las comunidades vulnerables, a las que se ha ofrecido "medios de vida sostenibles y seguridad alimentaria en sus hogares" para ayudarles a evitar la migración.

Beasley se reunió este fin de semana con familias de Honduras y Guatemala "afectadas por el cambio climático", que al mismo tiempo sufren "pérdida de empleo y una desigualdad creciente, una secuela de la COVID-19", informó este lunes el PMA, con sede en Roma.

La "construcción de resiliencia" fue el núcleo de la visita de Beasley a los dos países centroamericanos, donde el PMA ofrece ayuda técnica y financiera a las comunidades para "adaptar su producción al cambio climático y generar más ingresos", consiguiendo que "los granjeros mejoren sus métodos y diversifiquen cosechas y sustentos".

El hambre en América Central se cuadruplicó en los últimos dos años y alcanzó los ocho millones de personas desnutridas, de las que 1,7 millones requieren "asistencia alimentaria urgente", según la PMA.

Este aumento del hambre también hizo crecer el número de personas con intención de migrar y según una evaluación realizada por el organismo de la ONU en enero pasado, el 15 % de las personas entrevistadas querían migrar, frente al 8 % en 2018.

"Cuando no tienes comida para alimentar a tus hijos, cuando no tienes dinero para comprar medicinas, caes en la desesperación. La gente no quiere abandonar sus hogares, se les fuerza a hacerlo", dijo Beasley.

El director del PMA añadió que las personas en esta situación necesitan "ayuda urgente con la alimentación, así como un desarrollo a largo plazo que requiere más que un enfoque fragmentario".

A Estados Unidos le cuesta "4.000 dólares por persona y semana ayudar a adolescentes y niños en la frontera", mientras que al PMA le cuesta entre "uno y dos dólares por persona y semana ayudar a la población en América Central" a través de proyectos de resiliencia, indicó el organismo.

Beasley también viajó a Haití para observar el trabajo del PMA con comunidades rurales para rehabilitar cuencas de sal e "incrementar la productividad", así como los preparativos para la próxima estación de huracanes en junio.