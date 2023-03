2023, el año de la consolidación del turismo en España: “Más que de cantidad, hay que hablar de calidad”

Si 2022 fue el año del “despertar” del turismo tras la pandemia, este 2023 supone la consolidación de esta actividad en España tras una temporada en horas bajas propiciada por el covid. A esta conclusión se ha llegado, entre otras, en la segunda jornada sobre turismo organizada por elDiario.es, que se celebra este miércoles 22 de marzo en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).

Bajo el lema ‘Todo un país de turismo II. Destinos en transformación’, el encuentro ha reunido en Madrid a figuras como Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, o Miguel Sanz, director general del Instituto de Turismo de España (Turespaña), que ha defendido la necesidad de “hablar más de turismo” para poder decidir de manera conjunta “cómo tiene que ser la adaptación de nuestros destinos, de nuestra industria”. Sanz ha recordado que la sostenibilidad —no solo medioambiental, también “social”— es una “palanca de transformación” en el turismo, una industria que no deja de evolucionar, que supone “uno de los principales empleadores” de España, y que debería llegar a adaptarse “a nuestras sociedades de la mejor forma posible”.

Precisamente en la idea de la sostenibilidad se ha centrado el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, en su intervención a modo de bienvenida al evento, en la que ha reivindicado la importancia de “hablar de calidad más que de cantidad” cuando se reflexiona sobre el turismo.

Teniendo en cuenta que las cifras del turismo de 2022 en España —cuando se alcanzó el 95% del gasto turístico de 2019, un año de récord— muestran que la senda de la recuperación está muy avanzada, parece buen momento para hablar de cómo queremos que sea ese turismo. Por ello en esta segunda jornada sobre turismo organizada por elDiario.es, ha señalado Ignacio Escolar, toca “analizar cómo el turismo puede seguir creciendo y transformándose con la necesidad de ser sostenible y responsable”.

El evento está distribuido en seis mesas distintas, en las que se abordan temas que van desde la cultura al enoturismo, pasando por las características que definen al viajero español. El acto se clausura a las 18:30 con una entrevista de Ignacio Escolar a Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo.

El reto de la sostenibilidad

En la primera mesa de la jornada, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha advertido de que “el turismo no puede echar a los vecinos de un barrio”. Con él han compartido mesa la asesora de la Secretaría de Estado de Turismo, María Velasco, y Rubén Castro, secretario general de la Consellería de Modelo económico, Turismo y Trabajo del Govern de les Illes Balears, para quien el turismo “tiene que ser un elemento de transformación social, si no no tendrá futuro”.

En esta mesa se ha debatido sobre la ecotasa —una especie de tasa turística que utilizan algunos organismos públicos para financiar la preservación del medio ambiente—, que aún genera división de opiniones. El alcalde de Granada sostiene que en Andalucía, y en la propia Granada, este impuesto sería beneficioso para que el territorio “sea sostenible” y se conserve “como lugar habitable”; mientras que desde Balears, Rubén Castro ha explicado que en las islas el debate no es el sí o no a la ecotasa, sino si se sube.

Por su parte, María Velasco ha defendido la llegada de los Fondos Europeos para “aumentar la sostenibilidad, mejorar la digitalización y mejorar la relación con los contextos cercanos”. Tanto el alcalde de Granada como el secretario general balear han coincidido en que estos fondos constituyen una oportunidad única para el sector; sin embargo, “servirán de poco si no tenemos claro hacia dónde vamos”, han advertido.

Si no luchamos contra el cambio climático, nuestra principal fuente de riqueza está en peligro

La segunda mesa de debate ha seguido abordando el reto de la sostenibilidad. En ella han participado la consejera de Turismo de Canarias, Yaiza Castilla, la subdirectora general de Desarrollo y Sostenibilidad Turística del Ministerio de Industria, Ana Muñoz Llabrés, y el analista del sector hotelero Francisco Gallardo.

A la pregunta de si realmente el turismo puede ser sostenible, la primera en contestar ha sido Yaiza Castilla, quien ha señalado con rotundidad que “el turismo tiene que ser sostenible sí o sí”. La consejera canaria ha remarcado que uno de los principales atractivos para atraer turismo a las islas “son las bondades climatológicas durante todo el año” y el calentamiento global puede jugar en contra. “Si no luchamos contra el cambio climático y no implementamos acciones sostenibles y compatibles con el ejercicio de turismo en Canarias, nuestra principal fuente de riqueza está en peligro”, ha insistido Castilla.

Ana Muñoz Llabrés ha coincidido en la importancia de buscar la sostenibilidad, al tiempo que ha reconocido las dificultades que ello conlleva: “Es muy complejo, porque la actividad afecta a muchos otros subsectores”. Por su parte, el analista Francisco Gallardo ha considerado que la sostenibilidad está “muy mitificada” y ha abogado por la tecnología para poder tener “orden dentro de algo que tiende al desorden”. Ha recordado que los turistas “consumen, despilfarran, dejan la luz encendida...” y es algo difícil de controlar, pero si se consiguiera obtener los datos sobre sus comportamientos sería más sencillo. Gallardo ha hecho hincapié en poner en el centro “al dios turista”, pues “sin turistas no hay administraciones públicas de turismo, ni empresas, ni actividad”, ha afirmado.