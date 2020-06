El BCE aumenta su artillería contra la pandemia en 600.000 millones y prevé que la eurozona necesitará dos años para recuperarse de la crisis

Christine Lagarde ya avisó tras la sentencia del Tribunal Constitucional alemán que pone en duda las compras extraordinarias de activos del Banco Central Europeo. "Caso omiso, seguiremos imperturbables", dijo la presidenta del Banco Central Europeo.

Y este jueves el BCE ha tomado una decisión en línea con ese comentario: el Banco Central Europeo ha aprobado aumentar su artillería contra la pandemia en 600.000 millones: gastará 1,35 billones de euros hasta junio de 2021 con su programa de compra de emergencia de la pandemia (PEPP).

Eso sí, el BCE prevé que la eurozona necesite dos años para recuperarse de la crisis. De acuerdo con las previsiones del Banco Central comunicadas por Lagarde –"llenas de incertidumbre"–, prevén una caída del PIB en 2020 del 8,7%, una subida del 5,2% en 2021 y, en 2022, del 3,3%.

ECB President Christine Lagarde introduces the baseline GDP and inflation outlook for the euro area. pic.twitter.com/45hE6goour