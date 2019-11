Ciudadanos enfrenta a los jóvenes con los jubilados sobre las pensiones: "Se está larvando una lucha de generaciones"

Ciudadanos entra en el debate de las pensiones de cara a las elecciones del 10 de noviembre con el ojo puesto en los jóvenes y con una retórica de enfrentamiento de las nuevas generaciones con los actuales jubilados. El responsable económico del partido en el Congreso, Marcos de Quinto, alimenta el discurso de la inviabilidad del actual sistema de pensiones en una entrevista con Europa Press, en la que se desmarca de la revalorización de las pensiones según el IPC y asegura que "se está larvando una lucha de generaciones".

El ex presidente de Coca-Cola Iberia, fichado por Albert Rivera en las pasadas elecciones, critica que el resto de partidos políticos solo están pensando en nueve millones de votantes", en referencia a los actuales pensionistas. "No hay partidos defendiendo a la gente joven y estamos muy preocupados. La brecha salarial, a igualdad de trabajo entre un joven y un adulto, es más grande que entre hombres y mujeres", asegura a la agencia de noticias.

Ciudadanos prevé "una lucha de generaciones"

El portavoz económico de Ciudadanos señala que, pese a que "se ha hablado mucho de la lucha de clases y de la lucha de género, realmente lo que se está larvando es una lucha de generaciones que se está tratando de ignorar".

De quinto augura una "lucha de generaciones" entre jóvenes y mayores a cuenta del sistema público de pensiones, pues cree que en este debate político el resto de partidos "y no en jóvenes que "están contribuyendo a un sistema de pensiones del cual, a lo mejor, no se van a beneficiar".

En este sentido, afirma que los jóvenes "soportan un nivel de desempleo tremendo" y que a una pyme (pequeña y mediana empresa), "a la hora de despedir, le sale más a cuenta despedir al joven que no a otra gente".

Añade que "los que tienen la suerte de estar trabajando, están contribuyendo a un sistema de pensiones del cual a lo mejor no se van a beneficiar", máxime cuando la creciente deuda pública "no es otra cosa que un préstamo intergeneracional que se van a comer ellos".

"Es que es tan importante equilibrar tanto las legítimas reivindicaciones de los pensionistas de hoy, como los legítimos derechos de los pensionistas del futuro, que son los jóvenes. Y eso se está obviando bastante", añade De Quinto.

Se desmarca de la revalorización con el IPC

El portavoz de Ciudadanos posiciona al partido en el discurso de la inviabilidad del sistema público de pensiones –"un sistema de pensiones inviable en el medio y largo plazo, y que hay que reformar"–, pero no ahonda en qué modelo propone Ciudadanos para garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas. "Tenemos que estar de acuerdo todos los partidos políticos. No voy a entrar en una subasta y decir cómo lo haría o no", elude.

Sí califica de "impresentable" y "bochornoso" que el PSOE "haya metido en el debate electoral las pensiones", lo que en su opinión se debe al "nerviosismo" de Pedro Sánchez, pues "sabe que cualquier cosa que se haga con las pensiones va a tener que ser fruto del consenso". "Y lo que hay que hacer es volver al consenso del Pacto de Toledo y tratar esto de una manera seria", apostilla.

De Quinto se desmarca además de una revalorización anual de las pensiones en torno al IPC, como han comprometido PSOE, Unidas Podemos y Más País, pues cree que este indicador "se ha mitificado". "Lo que tenemos que hacer es sentarnos y ver cuál es esa fórmula que en momentos boyantes se pueda reactualizar, no estar sujetos a algo, y en otros momentos tampoco cargarnos las pensiones del futuro", asevera.

En todo caso, sí que apuesta por impulsar el crecimiento económico y facilitar una mayor natalidad "para que España sea uno de los mejores países para tener una familia". "Pero eso son andamiajes que estamos poniendo para el largo plazo. Y, en el corto plazo, tendremos que ver cómo ajustamos", dice.

Bajada de las cotizaciones sociales

Pese a ello, el también ex vicepresidente mundial de Coca-Cola cree necesario bajar las cotizaciones sociales que aportan las empresas, que junto a las aportaciones que hacen los trabajadores son la fuente de ingresos de la Seguridad Social y el sistema público de pensiones, ya que asegura que las empresas en España se enfrentan a "unos costes de cotizaciones muy por encima del coste de Europa".

"Si las empresas caen, cae todo el Estado de Bienestar", manifiesta el diputado de Ciudadanos, que sostiene que "el Estado de Bienestar se puede montar gracias a que hay empresas funcionando". "Tenemos que tratar que a los motores de la economía, que son el sector privado y las empresas, les va bien, porque entonces nos irá bien a todos", apuesta.

De Quinto argumenta que con crecimiento económico "se reduce el paro, se puede reducir la deuda, cerrar el déficit de las pensiones, e invertir en infraestructuras", y por ello cree necesario impulsar el crecimiento de las empresas, favoreciendo fusiones, aligerar su presión fiscal y propiciar que sean más competitivas en el mercado internacional.

Además, el portavoz de Ciudadanos apuesta por atraer inversión, propiciar estabilidad política y social –propone reformar la ley electoral para dificultar la entrada de partidos nacionalistas–, una mayor seguridad jurídica, despolitizar la justicia, evitar la "creatividad legal", combatir la corrupción, un Pacto por la Educación, mantener buenas infraestructuras, un precio de la energía "asequible", buena conectividad y un "marco laboral flexible".