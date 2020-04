David Lucas: "Hacemos que los grandes tenedores de vivienda contribuyan más porque tienen más músculo financiero"

El encargado de Vivienda del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas, asegura que las medidas sobre alquiler aprobadas en el decreto de este martes para hacer frente a los problemas económicos provocados por la crisis del coronavirus intentan preservar la renta disponible de los hogares, ya sean arrendatarios o pequeños arrendadores (el 85% del total, calcula).

Incluyen la suspensión de desahucios por impago de alquiler para hogares vulnerables sin alternativa habitacional; la prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual; microcréditos ICO (sin coste de intereses ni comisiones) a devolver en diez años para el pago de renta; ayudas del plan estatal para quien no pueda asumir el pago de estos créditos. En total calculan una movilización económica de 700 millones (300 millones de avales y 400 de ayudas).

En el caso de grandes tenedores (a partir de diez inmuebles) los inquilinos en situaciones de vulnerabilidad se beneficiarán de una moratoria de cuatro meses. Transcurrido ese periodo deberá haber acuerdo sobre el pago entre arrendador y arrendatario. De no existir este pacto, habrá o bien una quita de la deuda del 50%, o bien un pago aplazado en un mínimo de tres años.

¿Por qué se decide adoptar estas medidas y no, como defienden los sindicatos de inquilinos, suspender el pago de los alquileres directamente para personas vulnerables?

Lo que hemos intentado es establecer un sistema bastante completo de escudo y protección social durante este período de excepcionalidad para todos los actores vulnerables, y con seguridad jurídica. Hemos intentado preservar la renta disponible de los hogares, ya sean arrendatarios o pequeños arrendadores. Recordemos que el 85% de los arrendadores en España son personas físicas que tienen una o dos viviendas en alquiler y que también están sufriendo las consecuencias de la crisis.

Estas medidas van encaminadas a favorecer la preservación de estas rentas disponibles y garantizar seguridad en un contexto de incertidumbre. Y hacemos que los grandes tenedores de vivienda contribuyan más ¿por qué? porque tienen más músculo financiero a corto y medio plazo, pueden soportar un coste moderado, contribuyen de manera solidaria al reparto de las cargas y se complementa la línea de acción que ellos ya venían realizando en muchas comunidades de propietarios con moratorias o reducciones de la renta.

En ocasiones las personas económicamente vulnerables pueden tener también dificultades de acceso a internet o para enfrentarse a determinados trámites ¿no es algo farragoso el proceso para acceder a las moratorias? ¿se va a habilitar alguna herramienta (web o similar) que centralice el tema?

El sistema que se ha elaborado en el real decreto ley no es tan complejo y además tenemos previsto el desarrollo de una orden ministerial que pueda clarificar los aspectos que puedan entenderse como más complejos. Pero lo que vamos a pretender en todo el proceso, tanto en la concesión de microcréditos como las posibles ayudas a través del plan estatal es que la simplificación sea un elemento fundamental para que las familias puedan tener acceso lo antes posible.

Se está trabajando en herramientas para que ciudadanos puedan tener acceso a la información de la manera más eficiente y puedan canalizar sus propuestas. La finalidad que perseguimos es que lo establecido en el real decreto ley se pueda aplicar lo antes posible para que las familias puedan acceder a las ayudas en situaciones que sabemos que son especialmente complejas.

Uno de los trámites que se describen en el BOE es que cuando tu casero es un pequeño propietario deberás demostrarle que eres una persona vulnerable económicamente para llegar a un arreglo ¿cómo puede un pequeño propietario discernir que su inquilino cumple esos requisitos y que la documentación que le aporta es correcta?

Creo que la gente actúa de buena voluntad y que la acreditación de las condiciones están especificadas en el real decreto. Y si no se puede aportar alguno de los documentos se puede sustituir por una declaración responsable. Se está estableciendo un sistema que facilita muchísimo la aportación de la documentación. Se facilita mucho la interlocución entre arrendador y arrendatario y la aportación de la documentación necesaria.

¿Cómo y cuándo se van a poder pedir los créditos ICO? ¿y las ayudas al alquiler?

Estamos ultimando con el ICO este convenio, que por sus características y cuantificación económica tendrá que pasar por un próximo consejo de ministros. Vendrá acompañado de orden ministerial con más concreción de criterios. Cuando el convenio esté aprobado el ciudadano podrá solicitar las ayudas. Lo que hemos establecido es que independientemente de cuándo sea aprobado el convenio, las ayudas podrán solicitarse con efecto desde la publicación en el BOE del decreto (este miércoles 1 de abril).

Para las ayudas del plan estatal, también habrá una orden ministerial para la conformación del nuevo programa de ayuda al alquiler por causas sobrevenidas por el COVID-19. Se trasladará a las comunidades autónomas. Las ayudas a la vivienda, así lo han indicado varias sentencias del Tribunal Constitucional, son las competentes para dar este tipo de ayudas en materia de vivienda. Una vez establecido el programa se les trasladará los recursos y cada CCAA establecerá los mecanismos precisos que ya eran ejecutados en los programas de alquiler.

Como peculiaridad, se puede solicitar hasta el 100% de la renta del alquiler, con el límite de 900 euros. En los vigentes había unas limitaciones del 40% en programa general alquiler y del 50% para jóvenes y mayores de 65 años.

Si los créditos del ICO no se van a poder pedir (entiendo que en las entidades financieras) hasta que se apruebe el convenio en próximos consejos de ministros, y aunque la ayuda sea con carácter retroactivo desde hoy ¿qué pasará con quien tenga que pagar ya su renta mensual a principios de este mes si ha dejado de tener ingresos?

Si hasta que no se apruebe este convenio hay familias que no puedan hacer frente a su alquiler, están los servicios sociales de las comunidades autónomas y ayuntamientos para articular medidas transitorias.

Y también pueden hablar con sus arrendadores, si van a cumplir los requisitos, porque van a tener los recursos a fecha 1 de abril, con lo cual solo es hablar con los arrendadores, decir que los recursos van a llegar un poco más tarde y afrontar el pago. Es una situación excepcional y me imagino que no habrá ningún problema por parte de quien va a cobrar la renta si saben que la renta la van a cobrar con seguridad porque está detrás el aval del Estado.

Las ayudas al pago del alquiler normalmente ya dejan fuera a más de la mitad de los que las solicitan, al menos en la Comunidad de Madrid ¿van a llegar con 400 millones a todos los afectados económicamente por el coronavirus que no puedan pagar los créditos?

La idea es establecer esta línea de ayudas y la previsión para 2020 y 2021 son estos 400 millones. Es verdad que son imprevisibles las consecuencias finales que puede tener el COVID-19 en función de la duración del mismo. Pero iremos analizando con el transcurso del tiempo cuál va a ser la repercusión definitiva, pero entendemos en principio que con estos 400 millones sí sería suficiente.

Y los créditos y avales por 300 millones ¿serán suficientes? ¿se contemplan ampliaciones? Ayer Pablo Iglesias hablaba de 500.000 potenciales beneficiados por estas medidas

No sabemos determinar cuántos beneficiarios puede haber de estas medidas, porque va a depender de cómo evolucione la COVID-19. Hemos hecho esta estimación inicial, que puede estar rondando esa cifra y sujeta a modificaciones dependiendo de la duración de la crisis y su repercusión. Pero aclaro que cuando hablamos de 300 millones son consignaciones presupuestarias para el pago de los intereses y los avales que se vayan a establecer, que van a cubrir posibles impagos de estos microcréditos.

Entendemos que si los intereses, previsión de impagos y avales es por esta cantidad, los microcréditos que se vayan a pedir pueden ser muy superiores a esa cantidad. Son las cantidades que se tendrán que abonar por las entidades financieras a los particulares arrendatarios para hacer frente al pago de sus rentas.

¿Qué ocurre con las personas que ya estaban antes en situación de vulnerabilidad y no es tanto por la crisis del coronavirus? ¿pueden acceder a algún tipo de nuevo auxilio para el pago de su vivienda?

Este nuevo programa en el plan estatal se refiere a casos de vulnerabilidad por el COVID-19, pero no se va a dejar atrás a las personas que estaban en situación de vulnerabilidad y están recibiendo ayudas del plan estatal. Van a seguir recibiendo ayudas. Y si estuvieran en alguno de los supuestos de vulnerabilidad por el COVID-19 pasarían a formar parte del nuevo programa.

La ayuda máxima que se puede recibir desde el plan estatal es 900 euros. Si una persona ha estado en un programa de alquiler y entra ahora en este nuevo programa de vulnerabilidad, entraría este y dejaría de cobrar el anterior, esta segunda ayuda es mucho más completa que la primera.

¿Cómo cree que la actual crisis del coronavirus puede afectar al mercado de la vivienda, que ya estaba sufriendo un enfriamiento?

No sé exactamente cómo va a afectar, va a depender de la duración de la crisis. Pero sí tengo claro que estamos poniendo todos los mecanismos a nuestro alcance para que el impacto sea la menor posible, tanto garantizando el derecho constitucional de una vivienda, preservando la renta disponible de los hogares. Y dando seguridad a arrendatarios y arrendadores, así como a un mercado que había sufrido los duros avatares de la anterior crisis. haremos lo que esté en nuestra mano para que de esta crisis salgan todos con garantía de que nadie se queda atrás y que podamos reconstruir lo que la crisis haya podido dañar con la colaboración de todos (fondos, sindicatos de inquilinos, propietarios…).

A este respecto ¿han tenido algún contacto por ejemplo de los fondos de inversión? Los sindicatos de inquilinos ya han dicho que consideran insuficiente el paquete y han convocado una huelga de alquileres desde hoy mismo.

De los fondos de inversión, conozco la opinión que han manifestado en los medios de comunicación y que yo respeto (lamentan las "medidas populistas que castigan al sector", según Expansión). Respecto a los sindicatos de inquilinos, espero que vean que la propuesta es para ayudar a las familias, tanto a los pequeños arrendadores como los arrendatarios para que haya un equilibrio en el reparto de las rentas.

Hemos pretendido que no sea un coste adicional para el arrendatario, sino sun crédito sin intereses, sin costes adicionales, van a poder pagarlo en seis años prorrogables por otros cuatro y lo que van a estar pagando es la renta que tendrían que haber pagado en este periodo de tiempo, no es nuestra intención generar más coste a nadie.

Y aquellos que no puedan pagar los microcréditos por la situación de vulnerabilidad se ha acentuado, entran dentro de las ayudas del plan estatal. Y estas ayudas del plan estatal no dejan a nadie atrás. El programa es bastante completo y no deja a nadie fuera. El que está en una situación coyuntural transitoria puede afrontarla con estos microcréditos y los que entren en una estructural, entran en el paquete de ayudas.