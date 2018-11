La patronal CEOE pide que las empresas puedan hacer controles de drogas cuando hay un accidente laboral

El candidato a presidir la patronal CEOE, Antonio Garamendi, y hoy vicepresidente de la organización de empresarios reclama que las empresas puedan hacer pruebas de alcoholemia y controles de drogas a los trabajadores implicados en accidentes laborales. La propuesta de Garamendi llega mientras la siniestralidad sigue sin freno: entre enero y agosto se han producido 399.312 accidentes con baja, un 3,6% más que los registrados en el mismo periodo de 2017, según los datos del Ministerio de Trabajo.

El candidato a suceder a Juan Rosell compartió ayer esta idea en su intervención en la apertura de un congreso sobre restauración colectiva. "No tiene mucho sentido que cuando hay un accidente laboral, una empresa no pueda hacer pruebas de alcoholismo o drogadicción a los trabajadores cuando a todos nos las hacen en la calle ahora mismo si cogemos un coche", señaló.

En su opinión, esta es una cuestión especialmente importante en el ámbito de la hostelería y que debería formar parte de su agenda con el objetivo "no de fastidiar a nadie, sino para mejorar el servicio".

Carga contra el absentismo

Garamendi –también presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme)– atacó además el elevado índice de absentismo entre los empleados con contrato parcial y contra la "morosidad" de la Administración Pública.

Según el empresario existe un "altísimo absentismo" en algunos sectores económicos, entre ellos el de la restauración, un tema del que "no se suele hablar porque es poco vendible". "La gente que trabaja en horarios parciales es curioso que tenga que ir al médico a esas horas y no durante el resto del día que lo tiene libre", criticó el aspirante a la presidencia de la patronal.

Según sus datos, el absentismo entre este tipo de trabajadores con contrato parcial ronda el 10-15% en el caso de la hostelería, cifra que ha calificado de "auténtica barbaridad" y que ha instado a combatir para poder ganar competitividad.

Según un estudio de Randstad Research a partir de datos del INE, correspondientes al tercer trimestre de 2017, de media en España el nivel de absentismo no justificado supone la pérdida de "un 1,3% de las horas pactadas en el período referido". Si se tienen en cuenta las bajas médica, la pérdida llega al "4,3% de las horas pactadas".

Garamendi criticó, asimismo, el funcionamiento de los concursos públicos en España. "Uno de los grandes dramas que vivimos las empresas es ver cómo los concursos públicos sólo se fijan en el precio. Tendría que haber muchos más criterios de calidad", reclamó el dirigente patronal, quien ha acusado a la administración pública de demorarse en los pagos por sus servicios.

"Las empresas están para ganar dinero y no para prestarlo al sector público. Es otro de los grandes problemas de las colectividades, la morosidad, ya que existe una ley que no se cumple y no pasa absolutamente nada", afirmó.

Garamendi también resaltó que el de la restauración colectiva es un sector que puede presumir de que existe igualdad entre hombres y mujeres: "Es otra de las cosas que podéis mostrar con orgullo, porque en otros sectores no se da. Y eso que no es un sector fácil. Parece a veces que cuando hay más mujeres es porque es fácil, y de fácil este sector no tiene nada". El empresario se mostró recientemente en contra de las cuotas de género obligatorias en las direcciones de las empresas.