Gerard Duelo: "El sector inmobiliario volverá a estar en un año a un 80% de su actividad anterior a la pandemia"

Gerard Duelo, presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España, cree que los cambios que se avecinan en el sector debido a la pandemia del coronavirus pasarán por una caída de agentes inmobiliarios, pero no tan excesiva como la que se viene calculando (hay quien habla de 15.000 cierres).

Cree que principalmente serán profesionales que él define como "intrusos" o "oportunistas". " Son gente que entra y sale para ganarse la vida y a lo mejor ahora estarán vendiendo mascarillas, es decir, se ponen en los negocios oportunistas", afirma.

Duelo se muestra optimista sobre la marcha del sector y cree que en un año habrá recuperado el 80% de su actividad previa a la crisis.

Este lunes se ha recuperado la actividad de las inmobiliarias en varias zonas de España, aunque por ejemplo en Madrid y Barcelona sigue sin estar permitido visitar pisos mientras sigan en la fase cero de desescalada. ¿Qué información tienen sobre el proceso de vuelta a la normalidad en el sector en otras partes?

El área metropolitana de Barcelona y Madrid siguen en fase cero y son un alto porcentaje de la actividad económica inmobiliaria. La otra parte, Sevilla, Baleares y Canarias, ha avanzado pero su principal negocio es el turismo, que no se ha movido. Por lo tanto, en cuanto a los de la fase uno, creo que habrá salido un 70%. Quizá un 30% no abrirá más o abrirá más tarde, peor lo tendremos que confirmar cuando tengamos todos lo datos.

Dice usted que habrá un porcentaje de inmobiliarias que ni siquiera vuelvan a abrir ¿calcula cuántas? Hay quien habla de 15.000.

Creo que pocas. Habrá un porcentaje que no abran, pero creo particularmente que no será significativo. Creo que se dividen entre las que van a abrir tarde, las que se van a fusionar o las que se van a vender. Puede que sí cierre quien ya estaba tocado por otros motivos. En estos tres meses en las corporaciones profesionales inmobiliarias más grandes de España, que son el Colegio de Barcelona o la Asociación de Inmobiliarios de Cataluña, hemos tenido bajas, pero muy pocas, y altas también, ha habido gente que se ha colegiado para que le ayuden en la crisis.

Los no asociados, que podríamos llamar moralmente intrusos aunque no legalmente, que tienen una simple licencia y trabajan con un móvil, sin oficina, de autónomos, sin cobertura de seguros, muchos de estos no volverán.

Somos uno de los pocos países de Europa donde no está regulado quién asesora sobre la inversión más importante de su vida a una familia en su vida y cualquiera, aunque no tenga formación, aunque no tenga oficina, aunque no tenga cobertura de seguros, aunque no tenga esté al día de la legislación, puede salir a mediar en vender un piso. Muchos de estos no volverán ahora y volverán cuando el sector esté en un momento de éxito. Son gente que entra y sale para ganarse la vida y a lo mejor ahora estarán vendiendo mascarillas, es decir, se ponen en los negocios oportunistas.

Las agencias están negociando con los portales inmobiliarios una rebaja de precios o cambios de condiciones para poner sus anuncios. ¿Cómo ve el papel de estos intermediarios en esta crisis?

Tengo una concepción política que ya me preocupaba antes de empezar la pandemia. Queremos hacer una confederación nacional de agentes y empresas que aglutine no solo a los colegiados, sino también a federaciones y asociaciones profesionales y empresariales. La habríamos sacado ya si no hubiera habido esta pandemia. Y uno de sus objetivos es que los datos que generamos en el propio sector, esos datos de compra de venta y de alquileres, los estamos regalando a los portales. Ellos los trabajan, los ordenan y nos los devuelven en forma de otros servicios. El sector está perdiendo la titularidad de sus propios datos y los entregamos a un portal que luego nos los vende. Por tanto, yo lucharé para que una parte de la titularidad de estos datos que genera el propio sector, se queden en el sector o nos reconozcan la titularidad. Dicho esto, sé que los portales han ido haciendo descuentos distintos, a veces hasta el 50%, en función de sus clientes, más grandes o más pequeños.

Creo que podríamos haber pactado un acuerdo global, entre las confederaciones o asociaciones con los cinco o siete portales que trabajan. Deberían haber contado más con el apoyo institucional de los grupos y no han querido saber nada. De ahí que haya un poco de caos y de injusticia.

Lo que usted dice es que los portales aprovechan los datos que les proporcionan las inmobiliarias, a las que también cobran a su vez por sus anuncios y les sacan doble provecho.

Pero no es culpa de ellos. Ellos son listos. ¿Es culpa de Facebook, que ha encontrado un negocio, o de los miles de tontos que cada día le estamos dando datos y luego si queremos utilizarlos les tenemos que pagar?

Con estos datos, que podríamos compartir entre las inmobiliarias, podríamos llegar a acuerdos con los portales. Pero la titularidad la tendría quien los ha generado, el sector.

El sector inmobiliario ya estaba enfilando un aparente cambio de ciclo ¿son inevitables estas subidas y bajadas de precio periódicas y especulativas?

En el sector inmobiliario hay transversalidad. Baleares ya había alcanzado los mismos precios que antes de la crisis de 2008, mientras que Murcia estaba al 35% por debajo, Asturias el 25% por debajo. No es lo mismo Madrid o Barcelona que otras zonas, ni tampoco dentro de una misma ciudad o región.

Ahora bajarán los locales comerciales. ¿Por qué? Porque hay mucha empresa que cerrará. Habrá mucha oferta, poca demanda. Sin embargo, creo que en el sector del alquiler irá mejor.

¿Pero mejor en el sentido de que van a subir los precios o de que van a bajar?

Aquí hemos de distinguir dos niveles. El nivel de actividad y el nivel de precios. Yo ahora estoy hablando del nivel de actividad. Y creo que va a haber más actividad en alquiler. Ahora ha habido negociaciones para bajar precios unos meses, en el estado de alarma, pero eso no retrata una bajada de precios, sino un parche provisional. Yo creo que el alquiler no va a bajar en precios. ¿Y la compra? Pues bajarán las casas que estaban exageradamente caras, o los hoteles. Pero la bolsa no le da garantías a nadie, y cuando se vea que lo que baja se vende, pues dirán, ya no lo bajamos tanto, y se volverá a regularizar. Por lo tanto, yo no soy de los que defiende una caída de precios del 30 al 40%.

Pero por lo que usted me está argumentando, más que más que la construcción o no de pisos lo que mueven los precios son criterios especulativos, por ejemplo en lugar de invertir en bolsa invertir en ladrillo.

Especuladores los habrá. A río revuelto ganancia de pescadores. Pero cómo se recupere el sector va a depender también mucho de las medidas del gobierno. Yo creo que en un año estaremos en un 80% de los niveles de actividad de antes de esta pandemia.