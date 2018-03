Guía práctica para la huelga feminista del 8 de marzo

Quedan solo unos días para la huelga feminista del 8 de marzo y las particularidades de la convocatoria hacen que las preguntas sigan sucediéndose. ¿Quién puede hacerla? ¿Cómo? ¿Y los hombres? ¿Tengo que avisar a mi empresa? La convocatoria abarca varios ejes: laboral, estudiantil, de cuidados y de consumo. Resolvemos algunas dudas prácticas para que tengas claro qué pasa el 8M y cuáles son tus opciones y tus derechos.

¿Qué pasa el día 8 de marzo? ¿Huelga general o paros parciales?

Desde el 8 de marzo del año pasado el movimiento feminista lleva preparando una huelga laboral, de cuidados y consumo para este 8M. Sobre la huelga laboral: los sindicatos minoritarios (CNT, CGT y Confederación Intersindical) han convocado huelga general de 24 horas para el día 8 de marzo.

Por su parte, los mayoritarios CCOO y UGT han convocado paros parciales de dos horas: dos horas por la mañana y dos horas por la tarde. Serán de 11:30 a 13:30 y de 16:00 a 18:00. En el caso del turno de noche, el paro será de dos horas al comienzo del turno. En algunos sectores concretos, la hora de los paros se adaptará para que impacte más en la actividad.

Pero entonces, ¿legalmente puedo hacer huelga de todo el día?

Sí. Las dos convocatorias (la de huelga general y la de paros parciales) están legalmente registradas. La huelga implica no acudir al puesto de trabajo en todo el 8 de marzo (de las 00:00 del día 8 a las 23:59 de ese mismo día) y perder el sueldo y la cotización social de ese día. Si alguien opta por hacer paros irá a su puesto de trabajo pero parará durante esas dos horas y se le detraerá el sueldo y la cotización proporcionalmente.

¿La huelga es para mujeres o para hombres y mujeres?

Formalmente la huelga y los paros están convocados para todas las personas que trabajan, sean hombres o mujeres. Es decir, cualquiera puede hacerlos. Los sindicatos mayoritarios llaman a toda la población trabajadora a los paros. El movimiento feminista, en cambio, llama a que sean las mujeres las que secunden la huelga para poner en valor el trabajo de las mujeres y su ausencia el día 8.

¿Puedo hacer paros o huelga aunque en mi empresa no haya representación legal de los trabajadores?

Sí, la huelga (y los paros, que son al final una especie de huelga parcial) es un derecho constitucional y la puede hacer cualquier persona que tenga una relación laboral. No hace falta que en tu empresa haya representación sindical o estar afiliado a un sindicato.

¿Tengo que avisar en mi empresa?

No. No existe la obligación de avisar sobre si se va a secundar huelga o paros laborales. Si, por ejemplo, has avisado de que no la harás pero luego quieres secundarla, puedes hacerlo. Es más, la empresa no puede coaccionar de ninguna manera a sus plantillas ni exigir, por ejemplo, que sus empleados se apunten en una lista diciendo si van a hacer huelga. Tampoco pueden tomar ningún tipo de represalia contra quienes hacen huelga o paros.

¿Qué pasa si soy autónoma?

Las personas que trabajan por cuenta propia no tienen derecho a huelga reconocido como tal. Si quieren apoyarla pueden cerrar su negocio (hacer un cierre patronal) o no trabajar ese día. En el caso de los autónomos con empleados a cargo, su decisión no puede condicionar la del resto: es decir, si deciden no hacer huelga y mantener su actividad, sus trabajadores pueden decidir si hacer huelga o no.

¿Qué son los servicios mínimos?

Los servicios mínimos son retenes que aseguran que en ciertos servicios esenciales habrá un número suficiente de trabajadores que puedan atenderlo. En una empresa convencional la empresa no puede invocar los servicios mínimos para asegurar su funcionamiento.

¿Qué es la huelga de cuidados y de consumo?

La movilización abarca varios ejes. Además del laboral y estudiantil, el movimiento feminista convoca el 8M a la huelga de cuidados y de consumo. La primera es un llamamiento a que las mujeres dejen de cuidar y de encargarse de las tareas domésticas, fundamentalmente feminizadas, –hacer la compra, cocinar, cuidar a sus hijos, hijas o personas con dependencia o limpiar– y que sean los hombres los que se encarguen. La huelga de consumo propone dejar de comprar ese día y potenciar las comidas colectivas y otras iniciativas que pongan en la diana el sistema productivo actual.

¿De dónde viene la idea de una huelga?

La convocatoria de huelga no se entiende sin el contexto internacional de eclosión feminista que hizo que la mecha se prendiera ya el año pasado con el #NiUnaMenos en Argentina, la Women's March estadounidense y las polacas movilizándose a favor del aborto. En España la protesta del 8M se limitó a algunos paros parciales y simbólicos. Sin embargo, las manifestaciones fueron multitudinarias y un mes después, el 8 de abril, se celebró la primera asamblea en Madrid que ha acabado gestando esta huelga.

¿Y las manifestaciones?

Como cada 8 de marzo, todas las ciudades y muchos municipios han convocado manifestaciones por la tarde. En Madrid, la marcha será a las 19.00 horas y partirá de Atocha hasta llegar a Plaza España. En Barcelona, el movimiento feminista ha convocado a las 18.30 en el Passeig de Gràcia y las valencianas, por su parte, marcharán desde el Jardín del Parterre a las 18.30. Sevilla, Segovia, Bilbao, Santiago de Compostela, Zaragoza... En todas las ciudades, las mujeres llenarán las calles contra el machismo. Además, se están convocando concentraciones por la mañana para secundar los paros parciales.

¿Hay programadas más actividades?

La huelga feminista lleva semanas celebrando multitud de actividades. Se ha ido a informar a los mercados en los barrios y ha habido conciertos, encuentros y charlas. Aunque el espíritu descentralizador ha potenciado la autoorganización por barrios, el mismo 8M hay convocadas caceroladas desde las 0.00 horas "para empezar con ritmo la huelga". Desde primera hora de la mañana hay organizados piquetes feministas informativos y luego habrá lecturas de manifiestos y comidas populares en los barrios. Además, muchos barrios han organizado guarderías colectivas para hacer de soporte y las mujeres puedan hacer huelga de cuidados.