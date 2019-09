El Ministerio de Hacienda encuentra un resquicio para entregar a las autonomías 4.500 millones de euros en 10 días

El Ministerio de Hacienda desbloqueará antes de fin de que acabe septiembre 4.500 millones de euros de las entregas a las cuentas de la financiación autonómica, según informa este viernes el diario El País.

Hasta ahora el Ministerio no había podido entregar ese dinero a las autonomías porque la Abogacía del Estado impedía liberar esos fondos para no restar margen de maniobra al siguiente Ejecutivo. Pero el Ejecutivo ha logrado encontrar un resquicio legal para actualizar la financiación de las Comunidades Autónomas sin saltarse el dictamen de la Abogacía del Estado.

El resquicio legal sería la repetición electoral que permitiría a Hacienda servirse de ese fondo dado que no habrá Gobierno hasta finales de 2019 o principios de 2020, por lo que no la entrega de estos fondos no condicionará al próximo Gobierno. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, espera desbloquear esta fondos en los próximos 10 días, según recoge El País.