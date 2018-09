Venezuela inicia pruebas del sistema de pago de gasolina sin conocer precio

El "período de prueba" del nuevo sistema de cobro de la gasolina en Venezuela se inició hoy sin que se conozca aún el precio del combustible, hasta ahora considerado el más barato del mundo, mientras los consumidores manifiestan dudas acerca del éxito de este mecanismo.

Las gasolineras amanecieron hoy tomadas por un grupo de jóvenes entrenados por el Gobierno de Nicolás Maduro para poner a prueba el dispositivo de "biopago" que fueron instalados la semana pasada y que son los únicos autorizados, por ahora, para manipularlos, aunque no tienen permiso para dar declaraciones a quien les consulte.

Al lado de esos jóvenes, los trabajadores de las gasolineras dicen desconocer cuándo se comenzará a pagar a través de este mecanismo y tampoco cuánto cobrarán por el líquido.

El estudiante Ricardo León, de 19 años, dijo a Efe mientras esperaba surtir su vehículo con gasolina, que "esto (el nuevo sistema) va a ser un desastre (...) dudo mucho que esto dure".

Desde la semana pasada personal de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se desplegó en diferentes puntos de venta de combustibles para la instalación y explicación de cómo funcionará este nuevo método pago que incluye un lector dactilar y de tarjetas, constató Efe.

León indicó que, aunque los operadores del sistema le han mostrado cómo se utilizará, quedan dudas sobre el método de pago: "Me han dicho que no trabajan con todos los bancos y si por ejemplo yo no tengo cuenta en el banco con el que están trabajando ¿cómo voy a pagar?".

Otra inquietud que manifestó León gira en torno al posible precio del combustible "va a ser elevadísimo (...) si uno gana 1800 bolívares y el precio va a ser 1500, ¿se te va a ir el sueldo en un tanque de gasolina?", cuestiona.

El Ejecutivo venezolano ha adelantado que el nuevo esquema establecerá un precio subsidiado para quienes posean el carné de la patria, una tarjeta gubernamental que la oposición señala como un arma de control social y político en manos del chavismo.

La abogado Violeta Guarache, que también hacía cola para poder surtir su tanque de gasolina dijo que "es terrible que un país petrolero" tenga que implementar un sistema así.

Guarache dijo que aunque desconoce el precio, está dispuesta a cancelar el monto internacional ya que decidió no registrarse en una entidad gubernamental para pedir el carné de la patria pues a su juicio el único registro válido es la cédula de identidad con la que ya cuenta.

Según Maduro, estos aparatos por los que se cobrará la gasolina usan tecnología china y permitirán una mejor distribución del combustible y reducirá su contrabando, especialmente hacia la vecina Colombia que, asegura, genera pérdidas de hasta 18.000 millones de dólares al año.

Este nuevo sistema de cobro de la gasolina forma parte del conjunto de medidas que ha tomado del Gobierno de Maduro para enfrentar la grave crisis económica, y la instalación de este método se probó primero, antes de extenderse a todo el país, en ocho estados fronterizos donde se ha registrado contrabando de combustible.