El email que desmiente la autonomía de los 'riders' de Glovo: "De proceder con estas actitudes, se cesará la colaboración"

Total libertad para trabajar cuando quieras. Es lo que vende la empresa de repartos a domicilio Glovo para justificar que sus mensajeros sean autónomos y no estén contratados laboralmente. "Preguntamos quién quiere trabajar y cuándo, pero si después decides no trabajar en esa hora, eres independiente y flexible de hacerlo", aseguró este jueves en Madrid su fundador y presidente, Oscar Pierre. No es el mensaje que recibieron este mismo mes sus repartidores de Zaragoza: la compañía mandó un correo electrónico a los llamados 'glovers' con la amenaza de dejar de trabajar con ellos si rechazaban repartir en horas que anteriormente habían aceptado.

El email, enviado el 7 de noviembre y al que ha tenido acceso eldiario.es, tiene como asunto el anuncio de "¡¡Mejora del servicio!!". En el texto la empresa catalana informa de algunas promociones y, además, comunica algunas cuestiones propias del trabajo de los mensajeros.

Glovo advierte a los repartidores de que se han "detectado un aumentado [sic] considerable en el número de horas que algunos Glovers cogen y finalmente no cumplen. Recuerda que estás perjudicando al resto de Glovers y a la propia compañía. De proceder con estas actitudes, se cesará la colaboración".

Extracto del email de Glovo del pasado 7 de noviembre a sus repartidores en Zaragoza.

La amenaza explícita desmiente la libertad que desde la dirección de Glovo aseguran que tienen los riders. Oscar Pierre defendía ante el eldiario.es la semana pasada que los repartidores pueden incluso "desistir de un servicio previamente aceptado a mitad de ejecución sin sufrir por ello penalización alguna".

La directora legal de la empresa, Marita Rancé, abundó en esta idea el pasado jueves, durante un encuentro del presidente y CEO de Glovo con medios de comunicación en Madrid. Según Rancé, el hecho de poder desistir a mitad de un pedido "es lo que de alguna forma decantó los hechos probados" en la causa judicial de Madrid que acabó con una sentencia a favor de la empresa.

"Un psicólogo que es autónomo a mitad de la consulta no le puede decir al paciente me voy porque estoy cansado, no te quiero seguir escuchando. Sin embargo, en el caso de los riders pueden. A nosotros nos crea un problema a nivel logístico, pero ellos siempre tienen la opción, incluso habiendo dicho que iba a hacer el pedido", afirmó Rancé.

Pierre: "Tal vez ha habido un fallo del equipo"

Este medio preguntó a Oscar Pierre por la advertencia que Glovo envió a los mensajeros de Zaragoza, que el CEO reconoció que no coincidía con el discurso de la empresa sobre la libertad de los glovers. "No debería haber ocurrido esto", sostuvo Pierre. El directivo añadió no obstante que "nosotros obviamente tenemos el derecho de cortar la relación, el contrato, con un proveedor de servicios".

El responsable de la empresa catalana reiteró que rechazar pedidos "no penaliza" a los mensajeros y justificó el email de Zaragoza como una posible equivocación. "Tal vez ha habido un fallo del equipo, no debía ser así", afirmó.

Pierre defendió el modelo laboral alimentado con repartidores autónomos y aseguró que si el Tribunal Supremo les obligara a contratar a sus mensajeros, en el caso de considerar que los glovers son falsos autónomos, "sería una buena faena, aunque nos adaptaríamos".

Fomento de la auto-aceptación de pedidos

En el correo electrónico, Glovo también fomenta que los repartidores seleccionen la auto-aceptación de pedidos. Un exrepartidor de la plataforma, F.J.C., denunció recientemente en su blog que la compañía obliga a los repartidores tácitamente a tener siempre activado este modo de trabajar, con el que los pedidos entran a los mensajeros automáticamente, en lugar de tener que aceptar o rechazar cada uno.

"RECUERDA la importancia que tiene el botón de auto aceptar pedidos en las horas que habéis seleccionado a la hora de generar más beneficios y dar un buen servicio", escribe la compañía a los mensajeros en el email del pasado 7 de noviembre. Aunque no es una orden expresa, Glovo retrata que es "importante" usar la auto-aceptación para "dar un buen servicio".

Según F.J.C., "la autoaceptación, siendo realistas, no puedes desactivarla o te arriesgas a que te tiren de la hora y te sancionen, además de no entrarte ni un solo pedido". Los repartidores critican que, a través del algoritmo que mide la excelencia de los mensajeros, Glovo impone sus lógicas de trabajo. Si no las sigues, accedes a menos horas de trabajo y con más glovers que pedidos que repartir. En resumen, menos trabajo disponible y menos ingresos.