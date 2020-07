El líder de la CEOE aúpa a la exministra Fátima Báñez a la presidencia de la fundación de la patronal

El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, propuso esta semana a la Junta Directiva de la CEOE que la exministra de Empleo del PP Fátima Báñez presida la Fundación de la organización de empresarios. El órgano avaló este miércoles la decisión y ahora está pendiente de que el patronato de la fundación oficialice el nombramiento, según explican fuentes patronales a elDiario.es. Tras meses de rumores sobre la entrada de la expolítica del Partido Popular a la patronal, la CEOE fichó a Báñez en medio de la pandemia para coordinar el proyecto solidario 'Empresas que ayudan'. Tres meses después, Garamendi la ha situado al frente del organismo, que está presidido en estos momentos por José María Lacasa.

La exministra Fátima Báñez celebra los ocho años de la reforma laboral: "Nacía una nueva cultura del empleo en España"

Saber más

Ayer la exministra tuiteó su agradecimiento a un comentario de Gloria Lomana en el que la felicitaba por su nombramiento como presidenta de la Fundación CEOE, que habían publicado medios como El Economista y La Razón.

En CEOE insisten a este medio que aún es necesario que el patronato de la fundación valide el nuevo cargo, por lo que no adelantan detalles del mismo. Por ejemplo, si Fátima Báñez cobrará por su nuevo cargo al frente de la fundación, ya que hasta el momento la patronal ha explicado que la exministra no recibía remuneración por su labor al frente de 'Empresas que ayudan'.

La responsable de la reforma laboral de 2012 del Gobierno de Mariano Rajoy dejó la política en marzo del año pasado y más tarde fichó por la farmacéutica Rovi, como consejera independiente. Aun así, ha participado en el debate público defendiendo la legislación laboral que aprobó el Ejecutivo del PP y que el actual Gobierno de coalición se comprometió a desmontar.

La incorporación de Fátima Báñez a la patronal suena desde hace mucho, marcó la asamblea general de la CEOE del año pasado, ya que el diario ABC publicó ese mismo día el fichaje de la exministra de Empleo para que se incorporara a la dirección como "asesora del presidente", Antonio Garamendi. El líder de la patronal no negó la noticia, como había hecho en ocasiones anteriores, pero la dejó pendiente del mes de septiembre. Llegó la fecha y el nombramiento no se produjo. Varios medios de comunicación publicaron que la entrada de la exministra del PP responsable de la reforma laboral no convencía a todos los empresarios, por el hecho de dejar demasiado señalada ideológicamente a la patronal.