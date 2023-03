Las organizaciones agrarias reclaman a Agricultura más transparencia sobre los márgenes de la industria y la distribución

Nueva reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria, donde están todos los actores que la integran, desde el sector primario, hasta la distribución (súper e hipermercados), pasando por la industria alimentaria. Un encuentro de carácter ordinario, en el que no ha estado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, de viaje en Polonia y Alemania, que no se ha saldado con nuevas medidas para reducir el precio de la cesta de la compra.

Luis Planas pide a distribución e industria alimentaria que aceleren la rebaja de precios

De momento, no hay nuevas actuaciones pero sí peticiones para que haya más transparencia en la evolución de los márgenes, de los distintos eslabones de la cadena, sobre todo la distribución y los fabricantes.

“Necesitamos más transparencia en cada uno de los eslabones, conocer los márgenes”, indica el vicesecretario General de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Cristobál Cano, que pone como ejemplo seguir el modelo francés. Allí, el Ejecutivo ha instado a productores, fabricantes y distribuidores a publicar de forma trimestral sus márgenes para conocer cómo están evolucionando los beneficios de cada actor de la cadena alimentaria. “Necesitamos más herramientas”, insiste Cano. “Un verdadero observatorio de márgenes para dejar de ir a ciegas”, recalca UPA.

En paralelo, Andoni García, responsable de la cadena y de mercados de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ahonda en esa necesidad de “transparencia”, ya que no es suficiente con haber sacado adelante la Ley de la Cadena, que impide la venta a pérdidas, por debajo de lo que cuesta producir.

“Necesitamos más datos, por ejemplo, sobre costes de producción, que no tenemos. Nosotros no vemos una reducción de costes, no la percibimos. Nosotros no ponemos el precio de lo que vendemos, la Ley de la Cadena está pero no hay una negociación posible porque, también, como organización no podemos negociar de forma general por competencia, lo que se acaba dando es una imposición”, argumenta.

En este sentido, el Ministerio ha comunicado que se hará por pasos. “A partir de abril”, se formarán “distintos grupos de trabajo para avanzar en los estudios de la cadena de valor de determinados alimentos”. En concreto, indica el Ministerio “se actualizarán los informes de la cadena de valor del aceite de oliva virgen extra y de la leche líquida envasada, y se realizarán también de melocotón y nectarina, patatas, tomate, cítricos y miel, tal y como solicitaban las organizaciones profesionales agrarias”. Unos informes que serán “estudios descriptivos del conjunto de costes que intervienen en cada etapa de comercialización por las que pasa un alimento desde su recolección en el campo hasta la mesa, y establecen los valores medios para cada uno de ellos”.

Evolución del margen de la distribución

En cuanto a los márgenes de la distribución, en la reunión del Observatorio se han presentado diferentes estudios, no realizados por el Ejecutivo, sino por una consultora, Kantar, y por la Universidad Autónoma de Madrid, por Jaime Romero de la Fuente, catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados; e Ignacio Cruz Roche, catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados y profesor emérito.

En este último, se desglosa cómo ha evolucionado el margen neto de las cadenas de distribución en los últimos años, con datos provisionales de 2021. Ese año, ese margen se situó en el 2,78%. Respecto a 2022, el año en el que se disparó la inflación, el análisis no da detalles, pero según fuentes de la reunión, en ella se ha indicado que el margen de las empresas se redujo ligeramente, hasta el 2,44%.

En cuanto al análisis de Kantar, en este se pone de relieve que, tras la bajada del IVA, ha subido el consumo de productos como huevos (11%), pastas (10%), legumbres (8%). Pero también de otros donde no ha habido bajada, como la carne y los platos preparados, con subidas del 5% y del 4,4%, respectivamente.

Asimismo, Kantar constata que si se comparan las semanas de lo que llevamos de año, con las mismas del año previo -hasta mediados de marzo- no se ve una bajada de precios, al contrario, siguen las subidas, salvo en el caso del aceite de girasol. También, que en enero aumentaron las ofertas puntuales por parte de las cadenas -las promociones- pero estas volvieron a bajar en febrero.