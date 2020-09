Pere Navarro (DGT): "No creo que la gente se resigne a volver al ruido, la congestión y la contaminación"

"Hemos visto la ciudad más silenciosa, limpia y tranquila durante el estado de alarma. Hemos descubierto una ciudad distinta. Y no creo que la gente esté resignada a volver al ruido, congestión y contaminación. Eso ha animado a los alcaldes a emprender medidas, como la redistribución del espacio viario. A ver si podemos aprovechar esta disminución de desplazamientos para aplanar la curva de demanda en hora punta y descongestionar".

El director general de tráfico, Pere Navarro, ha hecho un llamamiento a aprovechar la reducción de desplazamientos urbanos que ha dejado el confinamiento —y el cambio de hábitos, como el teletrabajo y la compra 'online'— para resolver la congestión en horas puntas, tanto en vehículo privado como en transporte público. Navarro intervino este jueves en un encuentro organizado por ANFAC, la patronal del automóvil, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad.

Durante su charla, el director de la DGT dio su punto de vista sobre la nueva movilidad en las ciudades y el papel de la industria automovilística, que ya ha expresado su descontento con medidas como los carriles bici y la ampliación de aceras. "Ahora mismo hay hipersensibilidad con todo lo que hace referencia a economía y empleo. El sector de la automoción y el gobierno tienen que hacer el viaje juntos. Los límites de contaminación los marca la Unión Europea. La industria hace su trabajo y el Gobierno y las ciudades hacen el suyo", ha explicado. "Desde nuestro punto de vista, en movilidad urbana hay que darle importancia a la distribución de mercancías y saber que las motocicletas están pidiendo protagonismo. Crece su matriculación".

Navarro ha explicado que desde la DGT se está revisando el reglamento de circulación con criterios de proteger a los vulnerables, esto es: peatones, ciclistas y motoristas. En 2019, por primera vez en la historia, hubo más víctimas de accidentes de tráfico de personas que estaban fuera que dentro del coche. "El ministro nos ha ordenado revisar el reglamento. Si uno lo lee, ve que el trato que se le da al peatón es de obstáculo. Viene de aquella época en la que la prioridad era el tráfico de coches. Hay que redactarlo de nuevo con cariño al peatón", ha explicado. "También hay que ver cómo mejorar la seguridad del ciclista. Estamos recogiendo información para reflejarlo".

"Vamos a una movilidad sin emisiones, pero no a una movilidad sin coche"

El resto de asistentes (Borja Carabante, concejal de movilidad de Madrid y Pere Calvet, presidente de la Unión Internacional del Transporte Público) han comentado que ciertas formas de movilidad que han ganado protagonismo durante la pandemia "han llegado para quedarse", como la micromovilidad, la ciclista y la peatonal. También han resaltado la importancia del transporte público, que no paró durante el confinamiento.

El director general de ANFAC, José López-Tafall, ha insistido sin embargo en que "la nueva movilidad será con vehículo". Los datos de ciudades como Madrid ya reflejan un aumento de la movilidad en coche respecto al transporte público en septiembre, como consecuencia del miedo al contagio.

"El transporte debe ser asequible, sostenible desde el punto sanitario y medioambiental. No significa que el coche vaya a desaparecer", ha sentenciado, sin hacer referencia a la congestión e invasión del espacio público que provocan los coches, sean contaminantes o no. "Vamos a una movilidad con coche sin emisiones, no a una movilidad sin coche".