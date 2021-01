El precio de la luz baja un 10% para el viernes pero cierra una primera quincena de enero récord

El precio medio del megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista de electricidad para este viernes va a caer un 10,1% hasta situarse en 78,42 euros, según datos que acaba de publicar el operador del mercado OMIE. Es la segunda caída consecutiva tras la escalada de los últimos días, en paralelo a la ola de frío que ha azotado España, pero va a situar el precio medio del denominado pool en 72,62 euros, muy por encima del de hace un año (27,47 euros) y el más alto que recogen las estadísticas de OMIE.

Teresa Ribera: "No tengo claro que fijar un precio único o crear una empresa pública faciliten ningún tipo de transformación de nuestro sistema eléctrico"

Todavía faltan dos semanas para que acabe enero, pero las organizaciones de consumidores echan cuentas sobre el efecto de estas subidas del pool, que han provocado una tormenta política y han abierto un nuevo punto de fricción en el seno del Gobierno.

Facua, que ha solicitado una reunión a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calcula que en las dos primeras semanas de 2021 el precio final para un usuario doméstico medio se va a disparar un 40% con respecto al mismo periodo de 2020, que fue uno de los más baratos de la serie histórica.

Estas subidas del pool, que se han producido en un contexto de altos precios del gas y de los derechos de emisión de CO2, elevada demanda, bajas temperaturas y poca producción eólica, solo tienen reflejo inmediato en la tarifa regulada, el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), al que están acogidos 11 millones de hogares. Este precio cambia cada hora en función del pool, pero a la larga es más barato que las ofertas que las eléctricas promocionan y es el que más compensa para los consumidores, según los expertos, el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo está analizando la escalada de estas semanas por si hubiera algún comportamiento contrario al buen funcionamiento del mercado.

En una entrevista el miércoles en elDiario.es, Ribera confió en una “recuperación de la normalidad” en los precios de la luz “a partir de la semana que viene” y salió al paso de las exigencias de Unidas Podemos para poner en marcha ya la reforma del mercado eléctrico que figuraba en el acuerdo de Gobierno y que prometía atajar los denominados “beneficios caídos del cielo” de hidroeléctricas y nucleares.

Según Ribera, la reforma debe hacerse “con cuidado” para no ahuyentar a los inversores y hay “tres o cuatro” opciones sobre la mesa, entre las que citó medidas para “repercutir en el precio final la internalización del CO2 no emitido por las tecnologías no emisoras” o “un sistema de seguridad para cuando se produce un diferencial muy grande” entre los costes de determinadas tecnologías y los precios mayoristas.

La vicepresidenta también reiteró su rechazo a algunas de las propuestas de Podemos, como la creación de una empresa pública de electricidad o la nacionalización del sector: “No tengo claro que fijar un precio único, la creación de una empresa pública o la nacionalización del sector, vayan a facilitar ningún tipo de transformación de nuestro sistema. Al revés”.