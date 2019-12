Ana Botín: “El cambio climático es el mayor reto al que se enfrenta el mundo y exige tomar decisiones”

La implicación de Ana Botín en la lucha contra el cambio climático va más allá de su papel como máxima ejecutiva de uno de los gigantes financieros internacionales. Es una convicción personal. “Soy plenamente consciente de que tengo una doble responsabilidad ante este reto, como ciudadana que hace uso de los recursos del planeta y como responsable de una organización global como es Banco Santander”, aseguraba recientemente en un diario especializado y ponía ejemplos concretos: “Intento que mi actividad tenga siempre el mínimo impacto en el medioambiente. Esto implica una disciplina en hábitos diarios como el reciclaje de residuos, la alimentación o la forma en que muevo por las ciudades o en los edificios. Asimismo, llevo muchos años tomando acciones concretas para compensar mi huella y midiendo mi huella personal y profesional”.

Otra muestra del pulso que mantiene contra el cambio climático es su viaje a Groenlandia el pasado mes de septiembre, invitada por el programa de televisión Planeta Calleja para conocer de primera mano el deshielo de los glaciares. La presidenta del Santander señalaba en su perfil de Linkedin que “un banco responsable no puede ignorar el cambio climático” y mostraba su esperanza en que la emisión de este programa sirviera “para concienciar a todos de que pasar a la acción es prioritario y urgente”.

La involucración de los líderes empresariales es de suma importancia. Más aún en el caso de la banca, que representa dos tercios de la financiación a nivel mundial. Santander, dispuesto a predicar con el ejemplo, ha tenido un papel muy activo a lo largo de las dos semanas en las que se ha desarrollado la COP25, la Cumbre del Clima impulsada por la ONU, que ha reunido en Madrid a medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno, y destacadas personalidades del ámbito científico, académico y empresarial. La entidad, patrocinadora del evento, ha organizado mesas redondas y actividades para enriquecer el debate y generar una mayor conciencia medioambiental.

La presidenta del Santander participó el pasado martes en el panel inaugurado por el precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, empresario y filántropo, Michael Bloomberg, en el que, bajo el título “La necesidad de movilizar al sector privado para financiar la transición”, intervinieron también la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño; el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis; el presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Werner Hoyer; el managing director de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg; y el ministro de Energía y Reducción de Emisiones de Australia, Angus Taylor.

Botín insistió en esta mesa en la necesidad de una “nomenclatura común” que ayude a determinar qué se considera una financiación sostenible y que dé claridad al sector privado a la hora de promover la transición hacia una economía ‘verde’. Además, pidió apoyo e incentivos por parte de las instituciones y organismo públicos para reducir el riesgo de operaciones de financiación a proyectos sostenibles y el reconocimiento de inversores y otros grupos de interés a las entidades que, como el Santander, llevan años impulsando este tipo de proyectos. En este sentido, destacó que ya existe capital, liquidez e incluso tecnología para impulsar la financiación de estos proyectos. El reto, señaló, es que ahora la demanda acompañe, haya liderazgo político y que los riesgos que asumen las entidades sean “aceptables”. “Los riesgos regulatorios” suponen un freno a la inversión verde.

Una semana antes, en uno de los actos inaugurales de esta Cumbre, ya reclamó reglas de juego "universales" en la lucha contra el cambio climático. "Los bancos podemos hacer muchas cosas, pero también necesitamos a los gobiernos para que haya una taxonomía universal", aseguró. "No podemos cambiar el comportamiento de nuestros clientes, pero sí influir en ellos", destacó.

The first step to tackle climate change is a "shared consciousness". We are not quite there yet. Watch this video if you are one the doubters. Welcome to Madrid and Spain to all @COP25CL participants. #COP25#CumbreDelClimahttps://t.co/MHtf43O3SU