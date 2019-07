Los estudiantes más brillantes de bachillerato recorren las mejores universidades europeas

“Un viaje para descubrir el espíritu universitario”. Así define el Santander el programa Becas Europa que, cada año -ésta es la XIV edición-, premia la excelencia y el talento de los alumnos preuniversitarios. “El objetivo de esta iniciativa es que estos jóvenes conozcan de primera mano el origen y los pilares de la universidad europea como puerta de entrada para formar su compromiso con la sociedad y forjar en ellos su capacidad de liderazgo y ética profesional”, afirman desde la entidad.

El camino al corazón del conocimiento en Europa se inició el pasado dos de julio en Madrid, en la Universidad Alcalá de Henares. Desde ahí, las siguientes paradas han tenido y tendrán lugar en las más importantes universidades del mundo occidental como Bolonia, Cambridge, Londres, Heidelberg o Santiago de Compostela. La agenda del viaje está repleta de actividades pensadas para contribuir a la excelencia en la formación: conferencias impartidas por rectores y académicos de las universidades; encuentros con destacadas personalidades del ámbito político, académico, cultural, empresarial y de investigación; talleres y visitas a organismos e instituciones estratégicos de la sociedad y cultura del continente; y grupos de trabajo dirigidos por formadores del área de Humanidades que orientan a los preuniversitarios y les enseñan las claves del debate y la conversación.

Se trata de despertar en ellos la actitud del verdadero universitario y construir una red de contactos que les permitirá desarrollar capacidades de liderazgo, tanto en su faceta académica como profesional.

Estos alumnos no son “brillantes” por casualidad, señala el banco. Han sido seleccionados entre más de 3.000 candidatos de Bachillerato de 4.000 colegios de toda España con una nota media de 9,80. Proceden de 12 comunidades autónomas distintas y un 58% (29) son mujeres. “De ellos esperamos que aporten a la sociedad el conocimiento y los valores adquiridos y que sigan potenciando sus talentos y capacidades en la Escuela de Liderazgo Universitario (ELU)”.

El programa de Becas Europa está inspirado en un histórico viaje en el que se embarcaron cerca de 200 profesores y estudiantes que partieron en 1993 desde el Puerto de Cádiz dispuestos a visitar y estudiar las raíces históricas, filosóficas y artísticas de Europa. “Una aventura sin precedentes en la vida cultural de la época, no solo por lo innovador del proyecto sino también por la cantidad de figuras notables que se dieron cita, como Ortega y Gasset, Julián Marías, Fernando Chueca, Gregorio Marañón, Valle Inclán o Vivent Vives, entre otros”, relatan en la página web.

Setenta años después, en 2005, Banco Santander y la Universidad Francisco de Vitoria decidieron recoger el testigo, convencidos de la importancia de recuperar la inquietud que impulsó aquel proyecto. “La universidad nació en Europa y es en este continente donde se desarrollaron, a partir del siglo XII, los grandes cuerpos universitarios que durante siglos han atraído a gentes de los lugares más remotos del mundo. Todo ello es la razón por la que Becas Europa, a imitación del histórico crucero universitario, toma el viejo continente como escenario de la aventura de descubrir a los futuros universitarios el espíritu con el que vivir sus próximos años académicos”, señalan sus promotores. Desde entonces, cada año se celebra este viaje.

Así recuerda una de las alumnas seleccionadas su paso por las Becas Europa. "Ha sido la mejor experiencia de mi vida. En tres semanas descubrimos lo que sería la universidad o, por lo menos, lo que tendría que ser", explica esta estudiante de ADE y RRI. “No nos esperábamos lo que iba a ser el viaje. Pudimos compartir muchísimas de nuestras inquietudes y, sobre todo, lo que a mí me parece más importante es que nos enseñaron a pensar. Me abrió los ojos y, por ejemplo, gracias a la beca estoy estudiando en Madrid y no en Valladolid, la ciudad donde nací".

La XV edición, en marcha

La próxima edición de las Becas Europa ya está en marcha. El pasado mes de marzo se cerró la convocatoria y a lo largo de este verano tendrá lugar la segunda fase del proceso de selección. Será en diciembre cuando se conozcan los 200 estudiantes clasificados para ir a la fase de selección, un fin de semana en el campus de la Universidad Francisco de Vitoria durante el primer trimestre de 2020. Tras estos días de convivencia, trabajo en equipo, conferencias y reflexiones, la organización seleccionará a los 50 Becas Europa que tendrán la oportunidad de vivir esta experiencia.