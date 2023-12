Una nova unitat dels Mossos controlarà els agressors sexuals amb risc de reincidència

Davant l’augment alarmant d’agressions sexuals, el Govern ha posat en marxa una nova Unitat Central d’Intel·ligència dels Mossos d’Esquadra per analitzar els perfils dels agressors sexuals amb risc de reincidència i millorar-ne el control. A més, en la línia de reforçar la lluita contra aquesta xacra, el Departament d’Interior doblarà els agents que treballen a la nova Àrea Central de Violències Sexuals de la policia catalana. Aquest departament passarà de tenir 27 membres a 52.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, denuncia que “no és acceptable viure en una societat en què les dones pateixin les agressions sexuals que pateixen”. Per aquest motiu, la nova estratègia està focalitzada en “intensificar la pressió i fermesa contra l’agressor”, afegeix.

Nova Unitat d’Intel·ligència

La nova Unitat d’Intel·ligència centralitzarà el control dels agressors amb risc de reincidència o amb mesures judicials de tot Catalunya i donarà pautes d'actuació a totes les Unitats d'Investigació del territori. “Per primera vegada se centralitzarà tota la informació dels agressors que tinguin una ordre judicial o fiscal”, segons la portaveu de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, Montserrat Escudé.

La nova estratègia garanteix el control de les persones excarcerades, la supervisió i coordinació amb ordres policials europees o internacionals i el control, distribució i assignació a les comissaries de referència dels requeriments judicials sobre els agressors.

Perfils d’agressors i modus operandi

El nou sistema d’intel·ligència estratègica 2.0 permetrà una millor recopilació i tractament de dades per a l’estudi del fenomen delictiu de les agressions sexuals i, d’aquesta manera, millorar l’eficiència i eficàcia de les investigacions, la prevenció, l’acompanyament de la víctima i el control dels agressors. Es crearà una escala de perillositat que indiqui policialment el risc de reincidència delictiva, amb els perfils dels agressors, el modus operandi i les seves preferències a l’hora d’escollir les víctimes.

Pel que fa a l’estructura, la nova Àrea Central de Violències Sexuals tindrà dues Unitats Centrals de Violències Sexuals (amb equips d’investigadors especialitzats en les diferents tipologies delictives i un Grup d’Atenció a la Víctima) i una Unitat Central d’Intel·ligència.

Un miler de potencials agressors sexuals

Segons dades dels Mossos d’Esquadra, a Catalunya hi ha gairebé un miler d’agressors sexuals que estan en llibertat i que tenen un perfil de reincidència. Concretament, hi ha 18 condemnats amb alt risc de reiteració delictiva, sobre els quals la Fiscalia ha ordenat un seguiment a la policia catalana. També existeixen 38 comunicacions d’arribada a Catalunya de delinqüents sexuals i 937 condemnats o imputats amb mesures judicials per evitar la reiteració de delicte.

Més agressions sexuals a Catalunya

Durant el primer semestre d’enguany, els Mossos d’Esquadra han instruït 2.063 denúncies per violències sexuals, un 16% més que durant el mateix període que l’any anterior. Dos de cada deu casos ha quedat sense resoldre. En el 62% dels casos, l’autor dels fets era conegut per la víctima.

Pel que fa a les víctimes ateses, el nombre s’eleva a 2.412, de les quals un 87% són dones i 935 són menors d’edat.

Model d’intervenció

Una de les principals prioritats dels Mossos d’Esquadra és la lluita contra les violències sexuals, amb víctimes majoritàriament dones, i amb un índex molt elevat de xifra oculta. Aquest compromís ha comportat que en els darrers tres anys s’hagi treballat amb un model nou d’abordatge que situa la víctima a l’epicentre, al mateix temps que s’ha generat intel·ligència policial i coneixement sobre el fenomen.

Aquest model es va engegar amb la creació de la Unitat Central d’Agressions Sexuals (UCAS) el 18 de setembre del 2020 i es va refermar amb la posada en marxa del Pla contra les Violències Sexuals i l’activació del Gabinet de Violències Sexuals l’estiu de l’any passat.

La creació de la UCAS va marcar l’inici d’un model d’intervenció sobre el fenomen centrat en la investigació dels delictes sexuals amb autor desconegut, delinqüents sexuals serials, fets comesos amb més d’un autor i, en una visió més global, conèixer en profunditat el fenomen de les violències sexuals a Catalunya.