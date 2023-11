La operadora que quiere ser una parte silenciosa en la vida de sus clientes

Está claro que el concepto que cada persona tiene de tranquilidad puede ser diferente. Sin embargo, ninguna persona asocia tranquilidad con una llamada a una hora intempestiva de su operador de teléfono —o de la competencia—, con una sorpresa en forma de cargo que no esperaban cuando reciben la factura de teléfono o con la desesperación al ver que el móvil está inoperativo y se han perdido miles de archivos que atesoraba.

Este último caso puede ser una auténtica pesadilla para muchos en un momento en el que todo se guarda en el móvil. El vídeo del último cumpleaños de su hijo, las fotos de la luna de miel, ese audio de una amiga que salva cualquier momento de dificultad o la receta de las croquetas que lleva décadas pasando de generación en generación y que acabó mudando en foto. Años de recuerdos que caben en las 4,5 pulgadas de un móvil pero que pueden volverse irrecuperables.

Para que sus clientes puedan conservar todos esos instantes con completa tranquilidad, la operadora O2 pone en marcha O2 Cloud. Se trata de un nuevo servicio gratuito de almacenamiento en la nube, disponible para aquellos clientes que tienen contratadas las tarifas de Fibra y Móvil sin necesidad de tener que hacer gestiones de ningún tipo. Solo hay que darse de alta y ya puede disponer del servicio desde la app —disponible en Apple Store y en Google Play—. O2 Cloud es accesible desde cualquier dispositivo, ya sea móvil, ordenador o tableta. Esto ayuda a que todos esos recuerdos puedan ser guardados, ordenados y descargados en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Todo estará accesible, sencillamente sincronizado y sin posibilidad de volver a pasar por el disgusto de perder esa fotografía, ese vídeo o ese momento irrepetible.

Este servicio permite también crear álbumes y carpetas para tenerlo todo bien organizado y no perder el tiempo buscando esa foto de las vacaciones de hace dos años o el briefing de la última reunión con cliente. Además, como todo ese contenido estará guardado de forma segura en la nube, no estará ocupando espacio en el móvil y ralentizándolo. ¿Y, de cuánto espacio hablamos? Nada menos que 500GB. Todo ello sin ningún tipo de permanencia y con la posibilidad de dar de baja el servicio cuando se quiera sin tener que dar ninguna explicación. Tranquilidad en su máximo exponente.

Porque las cosas pueden hacerse de manera diferente

Y es que desde que O2 llegó a España en 2018 se empeña en hacer las cosas de otra manera. Por algo su lema es “solo O2 hace las cosas como O2”. Su estrategia es sencilla y pasa por ofrecer un servicio ético y de calidad con el que quiere aportar tranquilidad a sus clientes y ser una parte silenciosa de sus vidas. Esto se ejemplifica en pocas tarifas y fáciles de comprender, sin servicios adicionales ni cargos ocultos. Todo con la mayor red de fibra y tecnología 5G.

Además, esas tarifas cuentan siempre el precio final sin sorpresas ni letras pequeñas. En O2 se comprometen a que sus clientes siempre tendrán el mejor precio sin tener que pedirlo, independientemente de cuánto tiempo lleven en la compañía. Dan lo mejor porque sí y eso supone —y así ha sucedido en varias ocasiones los cinco años que llevan en España— que aplicarán automáticamente las mejoras en las tarifas a los ya clientes, antes que a los nuevos. Así pues no se daría esa circunstancia tan habitual con otras operadoras de que un nuevo cliente tenga ventajas u otro posea mejores prestaciones porque ha amagado con irse a otra compañía.

O2 pone el foco en sus clientes y por ello la atención que ellos reciban es uno de los aspectos más relevantes. No hacen llamadas a la hora de la siesta para ofrecer un servicio que nadie ha pedido. No ceden los datos de sus clientes a terceros para que sean otros los que llamen y si resulta que alguno de sus clientes quiere irse, puede hacerlo sin cláusulas cuando quiera. Además, si hay algún problema, una misma persona intentará resolverlo en una llamada. En caso de reclamaciones, asumen que sus clientes tienen la razón por defecto y consideran un leitmotiv ofrecer un buen servicio y tranquilidad a todos aquellos que han confiado en ellos. Y es que en O2 saben bien que las mejores relaciones, en cualquier aspecto de la vida, son aquellas capaces de aportar un plus de tranquilidad.