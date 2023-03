El Pla Director Urbanístic de l'AMB contempla 870 km d'eixos verds, 120 000 habitatges assequibles estables i 10 avingudes metropolitanes per al 2050

L'aprovació inicial del Pla Director Urbanístic (PDU) de l'Àrea Metropolitana de Barcelona suposa una aposta per un model urbanístic que prioritza la reutilització abans que l'expansió. El PDU pretén fomentar la redistribució gradual de la població i els llocs de treball cap a altres punts del territori, evitant l'excessiva concentració a la ciutat de Barcelona. La meitat dels catalans (3,3 milions de persones) viuen a la metròpolis de Barcelona, i, entre avui i el 2050, aquest territori allotjarà més població, tindrà més habitatges i més ocupació. Per tal de resoldre aquests reptes, es projecten més de 120.000 habitatges assequibles, 870 km d'eixos verds i deu avingudes metropolitanes que sumen més de 240 km. A més, s'establiran 15 pols d'atracció urbana i es fomentarà l'ús d'energies renovables i una gestió més sostenible de l'aigua i els residus. Tot plegat té l'objectiu de crear una àrea metropolitana més cohesionada, sostenible i verda el 2050.

Amb una població creixent a un territori que no és autosuficient en energia, la situació requereix una planificació a partir d’aquestes circumstàncies. El Pla Director Urbanístic (PDU) de l'Àrea Metropolitana de Barcelona suposa un pas cap a un nou full de ruta urbanístic que evoluciona i renova el Pla General Metropolità (PGM) de 1976. Aquest Pla visualitza un territori que aprofiti millor els seus recursos, modifiqui algunes de les seves infraestructures i aposti decididament per un reequilibri econòmic i demogràfic entre la ciutat de Barcelona i la resta de municipis de l'àrea metropolitana.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona té municipis al Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Barcelonès i el Maresme. Per assolir aquests objectius de redistribució, la inversió pública en habitatge i transport públic seran dos eixos clau per dinamitzar la zona i acostar als seus habitants entre ells. Entre les mesures previstes, destaquen la construcció de més de 120.000 habitatges assequibles i la creació de més de 870 quilòmetres d'eixos verds. El Pla vol blindar aquests habitatges per tal de tenir un parc assequible estable que arribi fins al 12,6% del parc total disponible l’any 2050. Respecte al transport, el Pla proposa actuacions tant a la xarxa viària com a la ferroviària per tal de descarbonitzar la mobilitat.

Jordi Sánchez, vicepresident de polítiques urbanístiques de l'AMB, apunta que el canvi climàtic ha influït en la redacció del Pla: “volem un urbanisme sostenible, el nostre model no és convertir el sòl industrial en residencial. Volem augmentar els espais lliures i les zones protegides. Cal reciclar, cohesionar i reutilitzar, mirant on es poden establir noves centralitats”.

La meitat dels desplaçaments, a peu o en bicicleta l’any 2050

El Pla director de l'AMB estableix objectius a llarg termini, pensant en un futur de creixement econòmic i demogràfic. Xavier Mariño, director de polítiques urbanes de l'AMB, destaca que, segons les estimacions que contemplen, la població augmentarà un 7%; els habitatges, un 14%; i els llocs de treball, un 13%. “Cal parlar d'un desenvolupament no en extensió, sinó en transformació”, conclou.

També es projecten deu avingudes metropolitanes que sumen més de 240 quilòmetres, i s'espera la creació de quinze pols d'atracció urbana per distribuir el pes econòmic i evitar la concentració en una sola zona. Mireia Peris, cap de redacció del Pla, afegeix: “El pla augmenta en un 4% el sòl no urbanitzable, i identifica noves centralitats metropolitanes, que guanyaran accés amb el transport públic.” En aquest sentit, es pretén que l’any 2050 la meitat dels desplaçaments es facin a peu o en bicicleta i el 30% en transport col·lectiu. Seguint aquesta projecció, l'ús del vehicle privat a la zona metropolitana hauria de reduir-se a la meitat entre ara i l'any 2050.

L'elaboració del Pla director urbanístic ha comptat amb la col·laboració i el consens entre diversos actors, tenint en compte les diferents realitats municipals. En total, fins a 36 municipis han participat en la seva elaboració, els promotors del qual destaquen que ha tingut en compte la pluralitat de tots els agents del territori: “Des de l'equip redactor hem volgut que aquest sigui un treball coral des de tots els ajuntaments”, comenta Jordi Sánchez.

Més habitatge social estable i energia solar

El PDU també potencia l'ús d'espais verds, estableix noves centralitats i augmenta les reserves d'habitatge social. En aquesta qüestió, s'aspira a que un de cada deu dels habitatges totals siguin assequibles i estables, i no passin al mercat privat al cap d'uns anys, tal i com ha succeït recentment. Pel que fa a l'ús d'energia i aigua, s'hi destaca la importància d'una millor reutilització i depuració de l'aigua residual, una acció que serviria per reduir el consum d'aigua potable.

L'augment de la producció d'energia solar, juntament amb la reducció de la demanda i la millora de l'eficiència energètica, hauria de contribuir a fer que tot l'ecosistema social i econòmic sigui més respectuós amb el medi ambient. La transició energètica o la millora del transport públic han de servir per reforçar el sector industrial, que es destaca com un altre dels punts importants. En aquest sentit, es busca que la ubicació del transport de mercaderies i l'activitat logística sigui en zones amb una bona accessibilitat al transport col·lectiu.

L’aprovació del Pla Director Urbanístic Metropolità és un pas important per al desenvolupament sostenible del territori metropolità. La seva implementació exitosa requerirà la col·laboració i el compromís de totes les parts involucrades. La promoció de les energies renovables, la construcció d'habitatge social i la millora del transport públic poden generar sinèrgies significatives que contribueixin a abordar alguns dels principals reptes del futur. A més de protegir el medi ambient i reduir la dependència de combustibles fòssils, aquestes iniciatives també tenen el potencial d'estimular l'economia i crear ocupació.

Aquests esforços haurien d'equilibrar-se amb l'accessibilitat a serveis bàsics i al lleure, per garantir una qualitat de vida sostenible per a tots els habitants de l'àrea metropolitana, tant en un futur proper com a llarg termini.