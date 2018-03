Consejos de mujeres viajeras para mujeres viajeras

¿Quieres irte de viaje pero hacerlo sola te echa para atrás? En cuanto comiences a viajar verás que ni estás sola ni eres la única que viaja en solitario, pero por desgracia aún hoy nos vemos necesitados de hablar en particular de “consejos para mujeres viajeras” porque la consideración hacia la mujer en el mundo todavía está lejos de ser equiparable a la del hombre.

Hemos hablado con diez mujeres expertas viajeras para que nos cuenten su punto de vista a la hora de viajar sola, sus consejos y trucos aprendidos a base de experiencia. Todas son blogueras de viajes y entre todas reúnen a miles y miles de seguidores que las siguen en las redes allá adonde viajen. Cada una aporta su granito de arena pero todas coinciden en lo mismo: “Si quieres viajar ¡hazlo! Y no lo pienses más”.

Viajes sola o viajes solo, ten en cuenta también estos consejos para viajar en solitario que te ayudarán a hacer de tu viaje una experiencia mucho más enriquecedora y divertida. Qué, ¿tienes ya claro tu próximo destino?

Alicia Ortego: “Planifica tu viaje”

A Alicia Ortego la pasión viajera le viene de niña y hoy da forma y vida al blog Los viajes de Ali. Con él se encarga de propagar la semilla de los viajes entre todos los que leen sus experiencias.

“Siempre que compro un vuelo o tren, lo siguiente que hago es planificar, como mínimo, el primer día de mi estancia. Alojamiento, sí, pero también qué ver, hacer y cómo moverme. Estudio los mapas y planos para familiarizarme con el lugar y los trayectos. Incluso consulto Google Street View y doy un vistazo a las calles, fachadas y puntos de referencia. Así cuando llegues a tu destino te moverás con más soltura. Evitarás sentirte “un blanco fácil” (ya sabes, la turista despistada con un mapa en la mano...) y sobre todo no te sentirás desorientada, una de las cosas que pueden llevar a que no te sientas cómoda”.

Claudia Rodríguez: “Empieza por un destino donde te sientas cómoda”

Claudia tiene esa envidiable capacidad de ser capaz de vivir viajando y es experta en enlazar destinos de punta a punta del planeta comprando billetes solo de ida. Cuenta sus experiencias y consejos en el blog Solo ida.

“Empecé a viajar sola cuando me lancé a viajar indefinidamente. Reconozco que tenía miedo, pero me podían más las ganas de marcharme que el freno del temor por no tener acompañante. En ningún momento me planteé no hacerlo por tener que hacerlo sola y, sin duda, fue una de las mejores decisiones de mi vida. Si estás pensando en viajar en solitario, ¡adelante! Elige un destino en el que vayas a sentirte cómoda al principio (en mi caso fue el Sudeste Asiático) y no vayas muy cargada. Esto hará que te sientas mucho más ligera y menos nerviosa. Poco a poco te irás relajando y te darás cuenta de la cantidad de mujeres que hay viajando solas. Si ellas han podido, ¿por qué tú no?”

¿Sabes ya cuál será tu próximo destino?

Vero Boned: “Mis trucos favoritos”

Vero sabe bien cómo es esto de viajar sola, la experiencia en sus viajes le ha enseñado unos cuantos trucos que le permiten disfrutar y viajar más tranquila. Lo cuenta todo en su blog Sinmapa.

“Las mujeres viajeras debemos ser prudentes y usar el sentido común, pero no viajar paranoicas porque así no disfrutaremos del viaje. Algunos de mis trucos favoritos son no dar muchos detalles del itinerario o el sitio donde te alojas a desconocidos y ¡llevar un pareo! será el complemento más versátil de tu maleta: sirve para la playa, como vestido o falda, para cubrir la cabeza y hombros en países o templos donde lo requieran, para cubrirte en los buses o aviones con aire acondicionado muy fuerte y un sinfín de otros usos”.

Eva Abal: “HACER is the new DECIR”

Verás que Eva en su blog Una idea, un viaje no se cansa de dar consejos viajeros y hasta te ayuda a planear tus viajes. Su amplia experiencia viajera da para mucho.

“¿Quieres viajar? HAZLO. Yo, como mujer y como mujer que ha viajado acompañada y también sola en muchas ocasiones y por largos periodos de tiempo tengo que decir que si quieres viajar, lo hagas. Que no esperes a que tus amigos se unan o a que tu pareja quiera acompañarte. Lo mejor de los viajes son los imprevistos, las personas que se te cruzan y las vivencias que te hacen aprender. Mi familia me ha inculcado más el amor a los valores morales y a las experiencias que a los bienes materiales. Así, no tengo vivienda en propiedad, ¡pero tengo batallitas que contar acumuladas que dan al menos para 20 futuros nietos! HACER is the new DECIR. Ahí está tu decisión: ¿vas a seguir diciéndome los planes que tienes o simplemente vas a hacerlos realidad?”

Patricia Rojas: “No dejes que nadie te ponga límites.”

En el mundo de los viajes Patricia es más conocida como La Cosmopolilla y tiene claro que viajar abre la mente y cura de prejuicios. En su blog recopila gentes, paisajes, sueños y relatos.

“Las mujeres deben intentar cumplir sus sueños como lo han hecho los hombres”, escribía Amelia Earhart, la primera mujer aviadora en cruzar el Atlántico, a principios de los años 30. Si algo he aprendido como viajera es a soñar en alto, a pensar que nada es imposible y cualquier cosa que deseemos se puede hacer realidad, por muy difícil que parezca. No dejes que nadie te ponga límites. Soy bajita, no soy atleta y soy del sur. Pero he subido al Annapurna, he cruzado el Círculo Polar Ártico en busca de la Aurora Boreal y caminado sola por la Cartagena de Indias de García Márquez. Solo hay que atreverse a volar”.

Todas lo dicen: deja los miedos en casa y abre tu mente.

Irene Somoza: “Viajar es liberador”

Irene es periodista y viajar es una de sus grandes aficiones. Cuenta sus experiencias en su blog Mundo Turístico con artículos que inspiran, descubren y hacen pensar para que los viajes no paren nunca.

"Debemos ser conscientes de que los viajes permiten sentirnos en libertad, por lo que llevarlos a cabo será una de las mejores experiencias para conocernos a nosotras mismas, así como nuestra personalidad o deseos. Viajar es liberador. Aunque la situación de la mujer en el mundo está aún lejos de ser la más satisfactoria, viajar permite conocer mejor la realidad y no hay mejor principio para poder cambiarla. Siempre puede haber alguna situación complicada, pero con sentido común no será difícil evitarlas. Por eso también os animo a viajar solas si no encontráis compañía; puedo asegurar que aún viajando sola una no tiene por qué sentirse así. Otro de mis consejos es que se intente acabar con el miedo a muchos países del mundo, que la mayor parte del tiempo no elegimos porque tenemos un gran prejuicio sobre ellos. ¡A veces solo necesitamos un empujón!"

Alicia Bea: “Viaja con respeto, humildad y sonrisas”

Alicia Bea es periodista y está especializada en viajes, con más de 20 años de carrera tiene mucho que contar en su blog Objetivo Viajar, donde refleja sus experiencias saltando de destino en destino.

“La mejor lección que me ha dado mi experiencia viajera es que siempre lleve mi maleta cargada de respeto, humildad y sonrisas, y que deje en casa prejuicios y miedos. El poder de una sonrisa no conoce fronteras y menos aún cuando se tuercen las cosas. También he aprendido a viajar más despacio, a disfrutar del momento antes de hacer una foto y, sobre todo, que un destino no puede entenderse ni ser contado sin su gente. Por eso cada vez dedico menos tiempo a los museos y más a las personas. Para mí no hacerlo es pasar de puntillas y quedarte solo con la típica postal; algo que puedes hacer sentando en el sofá viendo un buen programa de viajes, ¿no?”

Guadalupe Araoz: “Olvida las trabas mentales”

Guada hace mucho que le cogió el gusto a viajar sola por el mundo en moto, un estilo de viaje especialmente masculinizado y donde ahora es todo un ejemplo a seguir. Cuenta sus aventuras y desventuras en su blog Hasta pronto Catalina.

"Mi consejo para los que quieran viajar es que se saquen las trabas mentales y miren qué hacen los demás para solucionar esos problemas aparentes que les impiden viajar. ¿No hay dinero? Pues siempre se puede viajar haciendo dedo, en bicicleta y durmiendo a través de couchsurfing o acampando por libre y haciendo dumpster diving. ¿Tienes hijos? Investiga sobre la familia Zapp y otros viajeritos. ¿Tienes miedo? Mira mis meses en moto acampando en África occidental e investiga cómo hacer un viaje más seguro. Si se quiere se puede, hay muchas herramientas nuevas para ello. ¡Buenas rutas y buenos vientos!"

No serías ni la primera ni la última que descubre que el mundo está lleno de mujeres viajeras.

Isa Moyano: “No hace falta irte lejos, pero sí sola”

Isa puso en marcha su blog Rumbo a Nigeria para contar su experiencia antes, durante y después de su viaje a Nigeria. Desde ese momento los destinos no han parado de crecer en sus páginas.