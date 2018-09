CSIF reclama que se reduzca estos días el horario escolar por el calor

CSIF de Extremadura ha reclamado a la Consejería de Educación y Empleo que, ante las altas temperaturas que sufre la región este mes y tal y como se ha hecho en los últimos años, se reduzca la jornada lectiva en los centros educativos en las franjas horarias de más de calor para evitar poner en riesgo la salud de los alumnos y los docentes.



En una nota, CSIF ha señalado que ha registrado un escrito en la Secretaría General de Educación en el que solicita la elaboración de un protocolo autonómico, bien definido, que se aplique automáticamente ante las previsiones y las alertas por calor.



Asimismo, ha pedido que no se tenga que esperar a la convocatoria de una reunión del Consejo Escolar ya que "dilata mucho cualquier decisión sobre la reducción o no de la jornada escolar".



Tener que llegar a las temperaturas de alerta para poder poner una solución rápida al acortamiento de la jornada "no es de recibo", considera CSIF.



De esta forma, CSIF ha asegurado que ni los alumnos ni los docentes deberían encontrarse en situaciones de temperaturas por debajo de los 17 grados y, mucho menos. por encima de los 27, principalmente por el riesgo que supone para la salud realizar en esas situaciones los esfuerzos motrices y cognitivos propios de la actividad de los centros.

Normativa

Así, el sindicato ha apuntado que en el punto Décimo.2 del Calendario Escolar de Extremadura figuran medidas extraordinarias en circunstancias meteorológicas excepcionales en las que influyó su "insistencia", ha recordado.



En ese punto se establece que se entenderán por circunstancias meteorológicas excepcionales a los efectos de lo previsto en este punto las que se ajusten a lo establecido en el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteoalerta) y según la previsión de los correspondientes boletines de aviso que emita la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



El problema, ha explicado CSIF, es el requisito de tener que convocar al Consejo Escolar cuando la previsión de alertas se publica, máximo con 48 horas de antelación, ya que por ejemplo, hasta un sábado la AEMET no publica la alerta de un lunes.



Son unas circunstancias en las que no hay tiempo ni forma de convocar y reunir al Consejo Escolar y tomar las medidas organizativas e informar a las familias.