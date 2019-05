Monago dice que Cora Alpha es una “cuadrilla” que “no tiene un chavo”

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que no va a permitir "que se le tome el pelo" al pueblo extremeño con el proyecto Elisyum City, planeado sobre una superficie de 1.200 hectáreas en Castilblanco (Badajoz).



El líder del PP hace estas declaraciones después que la empresa Cora Alpha, impulsora de esta iniciativa, haya informado de que ha llegado a un acuerdo financiero "vinculante" con Agostar Group PLC para acometerla.



Para Monago, según informa el partido en una nota, parece que algunos están “empeñados en mentir” en campaña electoral, "y eso no es una buena brújula para alcanzar el futuro que deseamos en Extremadura".



En varias ocasiones el PP ha solicitado en la Asamblea los avales necesarios para el inicio del proyecto, pero la Junta no ha facilitado “ni un papel”, a su juicio porque Cora Alpha "no tiene un chavo”.

Capital social

A este respecto, ha alegado que al buscar información sobre Agostar Gropup, el grupo financiero que supuestamente va a respaldar económicamente el “Walt Disney en Castilblanco”, ha encontrado que esta empresa tiene "un capital social de 12.500 libras, es decir 14.220 euros".



Así consta, ha dicho Monago, en el registro mercantil del Reino Unido, que refleja un reporte anual y el estado financiero de la empresa.



“¿Se le puede tomar a la gente el pelo en campaña electoral?”, pregunta Monago, y ha añadido: "Se están riendo de los extremeños diciéndoles que una empresa de 14.000 euros de capital social va a generar tres millones de turistas al año y va a hacer rascacielos en Castilblanco".



“Se ríen de los extremeños con el concurso del presidente de la Junta, que se hizo la foto con toda esta cuadrilla que no han presentado ni un papel”.



También se ha referido a la afirmación de la empresa de que trabaja en las fechas previstas al preguntarse si alguien se lo cree cuando es una empresa "que tiene menos papeles que una liebre".