Representantes de La Unión, Aseprex y Valle del Jerte, reunidos con el presidente de la Junta

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha recibido y se encuentra reunido con representantes de las organizaciones convocantes de la protesta contra los precios ruinosos del campo que se celebra este viernes en Mérida.

El secretario técnico de La Unión, Luis Cortés, la representante de la Asociación del Sector Primario (Aseprex), Soledad Suárez, y el de la Asociación Valle del Jerte, José David Martín, son los encargados de trasladarle a Fernández Vara sus reivindicaciones para que se adopten medidas concretas, quien ha recogido el documento.

Entretanto 2.500 personas según los organizadores, y 1.500 según la Delegación del Gobierno, permanecen concentradas ante la sede de la Presidencia de la Junta y alrededores en el centro de la ciudad, ante la que hay un despliegue policial, aunque por el momento no se han producido incidentes, excepto el lanzamiento de un huevo que ha impactado contra el propio Luis Cortés.

Mientras que en el interior tiene lugar esta reunión en el exterior los manifestantes reclaman unos precios juntos para el sector primario, dignificación de la profesión agraria y ganadera, y medidas que eviten la despoblación rural.

"El campo no produce, la ciudad no come" es unos de los muchos lemas que recogen las decenas de pancartas que exhiben los manifestantes procedentes de numerosas localidades extremeñas, como Salvaleón, Montijo, Monesterio, Piornal o Garganta la Olla.