Unidas por Mérida pide al Ayuntamiento que no promocione el concierto de Anuel

Unidas por Mérida (IU-Podemos-Equo) ha exigido al alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, que cese cualquier actividad de colaboración en la promoción del concierto que celebrará el puertorriqueño Anuel AA en Mérida debido al contenido homófobo y sexista sus letras.



En una nota, esta formación señala que la participación activa del alcalde de Mérida y de la delegada de Festejos "resulta del todo contradictoria con la defensa de los principios y valores propios de la igualdad de género o la diversidad sexual, que el propio PSOE no duda en considerar como algunos de los pilares principales del progresismo del que continuamente hace gala".



En su opinión, el apoyo institucional que ha otorgado el gobierno de Rodríguez Osuna pone de manifiesto no solo la debilidad de las convicciones de este gobierno en materia de igualdad y diversidad sexual, sino también la ligereza con la que han decidido obviarlas en beneficio de la promoción que podría suponer para la ciudad un concierto de estas características.



Para esta formación política, el contenido de las letras de este interprete resultan "del todo repugnantes", por lo que la intervención de las autoridades y de la administración municipal debe limitarse únicamente al cumplimiento de los cometidos que le reserva la legislación.



Añade que aunque los promotores tienen la libertad de organizar este concierto, "en ningún caso justifica el apoyo institucional recibido por parte del gobierno del PSOE".



Además, recuerda al gobierno municipal y a los técnicos de la delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida que según la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres y contra la Violencia de Género, las administraciones públicas de Extremadura no podrán conceder ningún tipo de ayuda o subvención ni participarán en ninguna actividad cultural que sea sexista o discriminatoria por razón de sexo.



Por ello, lamenta el apoyo que se está prestando desde la propia alcaldía para la celebración de este evento, que entra en clara contradicción con los principios vinculados con el respeto a la mujer y a la dignidad del colectivo LGTBI.



"No deja de sorprendernos lo barato que el PSOE ha vendido el respeto a la mujer y los colectivos LGTBI", asegura la nota, al tiempo que exige que corrija su actitud y se niegue a facilitar cualquier tipo de apoyo para la celebración de este concierto.

Defensa municipal

El Ayuntamiento de Mérida ha defendido la promoción del concierto que el puertorriqueño Anuel AA ofrecerá en la ciudad el mes de octubre y ha asegurado que respetará "siempre" la libertad de expresión y creación artística, "independientemente de que esté de acuerdo o no con el autor".



De esta manera se ha expresado el portavoz en funciones del consistorio emeritense, Julio César Fúster, en referencia a la petición de Unidas por Mérida en la que exigían el cese de cualquier actividad de colaboración en la promoción del concierto de Anuel AA debido al "contenido homófobo y sexista" en sus letras.



En nota de prensa, el portavoz ha destacado que su preocupación "constante" y del equipo de Gobierno "no son las letras de un cantante" en relación a la violencia sexista, sino que el ayuntamiento lo que pretende es promocionar éste y otros conciertos en la ciudad porque son "iniciativas privadas que suponen generación de empleo y movimiento económico".



Además, ha defendido que el artista tiene 500 millones de seguidores en distintas plataformas y que finalizará su gira europea en la ciudad de Mérida, "poniéndola en el panorama de la música internacional".



"El ayuntamiento no tiene, ni tendrá nunca, un comité de censura para evaluar las letras de un cantante, ni para censurar la libre creación de los artistas, ni para letras de textos de teatro, de carnaval, tribunas de opinión de colectivos vecinales y sociales que, en muchas ocasiones son más hirientes", ha reiterado.



Así, Julio César Fúster ha defendido que desde el equipo de Gobierno se está luchando para que "no haya un mes sin que Mérida sea un referente o se hable de ella por eventos y movimiento económico" y por este motivo han decido apostar "por una gira internacional de un cantante que va a traer a Mérida 15.000 personas" y reiterado que seguirán luchando contra la violencia machista.



Además, ha criticado que el pasado jueves un dirigente de Unidas por Mérida manifestara en sus redes sociales que le parecía "un error andar pidiendo la prohibición de conciertos" puesto que "prohibiendo conciertos no se consigue nada, excepto el efecto contrario".