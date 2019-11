La frase de Urbano García sobre las Facultades de Periodismo es “desafortunada” pero “no se le puede lapidar”

La afirmación de que él cerraría las facultades universitarias de Periodismo del director general de Canal Extremadura, Urbano García, es “desafortunada” pero “tampoco se le puede lapidar”, se ha pronunciado este martes la consejera de Igualdad y Portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, a pregunta de un periodista en la rueda de prensa de los martes tras el consejo de gobierno regional.

“Cuando escuché sus palabras, pregunté a los periodistas que trabajan conmigo, porque yo no soy periodista, qué les parecía”, explicaba Rosiña, “por tanto desde la Junta podemos entender que los periodistas en general, no diría que los de la Corporación [Canal Extremadura] en particular, se hayan podido sentir defraudados o dolidos por decir ‘yo cerraría las Facultades de Periodismo’; no compartimos esa decisión, pero por una frase desafortunada sacada de una conversación de dos horas, no vamos a participar en ninguna lapidación pública”.

Gil Rosiña recuerda que el Canal tiene 230 trabajadores y un presupuesto de 24 millones de euros anuales. “Este gobierno no practica la injerencia en su línea editorial, en la pasada legislatura me hicieron una entrevista en televisión, ninguna en la radio; no interferimos en el Canal, no marcamos línea editorial, pero si garantizamos la viabilidad como medio y servicio público. Pero por una frase desafortunada, como la Sánchez días atrás [sobre la Fiscalía] uno se disculpa y no pasa nada. En esta vida no se puede ganar siempre por goleada, pido un intento de sosiego en Canal Extremadura, que es una empresa pública con ese presupuesto y número de trabajadores”.

“Urbano García ha estado trabajando, y con un plan estratégico que le dé viabilidad, un Ente que tiene muchos problemas, como el IVA., Más del 55% del presupuesto se va a personal, y solo quedan unos 850.000 euros anuales para contratar producción ajena”.

“Tampoco lapidemos a un periodista”, añadía la portavoz de la Junta, “y que si ha errado en una frase no lo llevemos al extremo de su gestión por ese error, o porque personas que generan opinión en torno a una frase, no hayan visto las dos horas y cuarto de la ponencia”.