Vara: Cataluña tiene un presidente "que hace de todo menos de presidente, la broma ya ha durado bastante"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, cree que Cataluña tiene un presidente "que hace de todo menos de presidente", en referencia a Quim Torra, y ha añadido que la "broma" de un sector de catalanes (en alusión a los independentistas) "ya ha durado bastante".

Se encuentra "muy preocupado" por los actos de esta semana pasada del independentismo en el Parlament catalán, "un salto cualitativo y además una apuesta ya definitiva por la impunidad".

"Esta gente ya lo que está pidiendo es 'déjenos hacer lo que nos dé la gana y que no pasa nada'", ha afirmado el presidente extremeño, quien sobre Quim Torra ha señalado que en Cataluña "tienen un presidente que hace de todo menos de presidente", toda vez que a su juicio "una persona capaz de no respetar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a la Justicia es lamentable".

De este modo, en una entrevista este sábado pasado en la Cadena COPE, y recogida por Europa Press, Vara ha considerado que "la broma (de un "sector" de catalanes) ya ha durado bastante", porque incluso "estos señores no entienden que España es de los países del mundo no sólo más democráticos, sino donde más clara está la separación de poderes".

Por otra parte, sobre que el PSC y la condena de los actos del independentismo de esta semana en el Parlament catalán, el presidente extremeño ha destacado que "lo primero que hicieron (en el PSC) fue votar en contra, que es lo esencial", y ha añadido que le "consta" porque según ha dicho ha hablado con él que el socialista catalán Miquel Iceta "está seriamente preocupado y no quieren añadir más leña al fuego porque ya está suficientemente prendido".

En todo caso, ha recalcado que "el PSOE y el PSC defienden la Constitución Española y defienden el Estatuto de Autonomía es absolutamente indiscutible".

Indulto

Por otra parte, sobre la posición del PSOE relativa a un posible indulto a los políticos presos catalanes, Vara ha dicho que "eso mientras no haya condena no toca", y ha añadido además que "todo lo que sea adelantarse para meter más leña al fuego no es bueno".

"Es un problema de estilos. ¿Cómo se va a hablar de algo mientras no estén condenados? Vamos a creer un poquito en la independencia de la justicia, en la presunción de inocencia", ha dicho Vara, quien ha reconocido que a él le "sienta como una patada por la barriga nada que le pueda bien a gente que ha querido romper mi país" pero al mismo tiempo ha invitado a "respetar un poquito las formas".

"Vamos a respetar un poquito las formas, vamos a esperar a que haya sentencia, vamos a ver qué ocurre después, vamos a qué pasa dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres, qué pasará en este país", ha incidido el presidente de la Junta, quien ha dicho que cree que "todos" intentarán será poder "recuperar algún día la convivencia en paz".

"Y yo creo que por eso todo lo que sea adelantarse para meter más leña al fuego no es bueno, y a veces eso sirve para intentar marcar diferencias entre nosotros", ha aseverado, cuando "a veces no son tantas" las "diferencias conceptuales y de principios".

En este sentido, ha defendido que "en estos momentos lo que necesita el país es salirse al encuentro y desde luego recuperar el consenso constitucional", porque "esto que ha descubierto la Guardia Civil probablemente hay más cosas que todavía no se han descubierto", y ante ello van "a tener que estar unidos" y "juntos" la "gente que cree y defiende la unidad de España, la soberanía nacional".