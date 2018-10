Vara: “El Gobierno es responsable ante la vergüenza ferroviaria”

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha manifestado que el Gobierno de España actual “no es culpable pero sí responsable ante la vergüenza ferroviaria" en Extremadura de este fin de semana, después de los cuatro incidentes ocurridos desde el viernes.

"Por eso es momento de compromisos y decisiones muy concretas. Se acabó la paciencia hace ya tiempo", añadía esta mañana Vara en su perfil en la red social Twitter.

El viernes un tren se estropeó en Torrijos (Toledo), ayer otro no pudo llegar a Madrid porque se le acabó el gasoil, y este domingo primero se ha estropeado y no podido salir el Talgo Badajoz-Madrid, sustituido por otro tren, y se ha suprimido el Mérida-Sevilla según Renfe por otra avería, con lo que los pasajeros han viajado en autobús.

Un puente de la vergüenza

Su consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, competente en materia de transportes, ha calificado las últimas incidencias en el servicio ferroviario extremeño durante el puente del Pilar, como un "puente de vergüenza: Reclamaremos en los despachos y en las calles lo que nos pertenece".

Ha usado también para ello su cuenta de twitter.

Monago pide movilización

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha reclamado una movilización "masiva" de extremeños el tercer sábado del próximo mes de noviembre en Madrid, el día 17, para reclamar un "tren digno", ante las últimas incidencias, que ha calificado como un "escándalo"; el sábado 18 hará un año de la manifestación que reunió en la capital española a 40.000 extremeños por el mismo motivo.

"No se entendería que este año no nos manifestáramos en Madrid" si los trenes "no llevan ni siquiera combustible para realizar el trayecto entre Madrid y Extremadura", ha dicho en relación al que no llevaba gasoil suficiente, y recordado la avería del viernes, con "más de 100 rehenes tirados en medio del campo", incidentes que han hecho que los extremeños vuelvan a "ser humillados".

En un comunicado pide una manifestación "masiva" en la capital de España para reclamar al gobierno de Pedro Sánchez "menos humillaciones y más inversiones", porque "los extremeños no aguantamos más y no vamos a pasar ni una".

Hay que ir a Madrid el tercer sábado del próximo mes de noviembre para que "se nos oiga", en unidad de todas las fuerzas políticas y sociales. "El que no quiera venir, se lo tendrá que explicar a los extremeños"

Podemos

Por su parte el secretario regional de Podemos, Álvaro Jaén, analizará mañana, junto a la secretaria nacional de Acción Institucional, Gloria Erizo, y el secretario de Podemos en Castilla La Mancha, José García Molina, la "pésima situación" del ferrocarril y las necesidades presupuestarias para conseguir un tren digno.

El encuentro de trabajo tendrá lugar en Talavera de la Reina (Toledo) y en la reunión se analizará la ejecución presupuestaria de los actuales trabajos de la conexión con Madrid, después de conocer que "durante los seis primeros meses del año sólo se ha ejecutado un 17,5 por ciento de los 261 millones de euros previstos para 2018".

También se hablará sobre la reivindicación de un tren digno, después de que durante este puente del Pilar se hayan producido cuatro importantes incidencias.

"Una de ellas ha vuelto a dejar tirados en mitad del campo a más de 100 de personas durante horas, pero además durante estos días se ha parado un tren por falta de combustible y se han registrado varias averías"