Vara usará el amplio respaldo electoral para reclamar que la Comunidad tenga "lo que se merece"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado que utilizará el amplio respaldo obtenido en las últimas elecciones autonómicas, en las que consiguió mayoría absoluta, para reclamar ante el Gobierno central que "Extremadura tenga lo que se merece" y que España "de una vez por todas cumpla con su compromiso con esta tierra".

Vara explica que Extremadura se encuentra en una situación "absolutamente diferente" a la nacional, ya que la región cuenta "con unas elevadísimas dosis de estabilidad política porque así lo han querido los ciudadanos, que otorgaron un amplio respaldo al PSOE".

Un respaldo que "yo lo voy a utilizar para exigir, para reivindicar, que nadie tenga ninguna duda", ha señalado el presidente extremeño este 8 de septiembre, Día de Extremadura, en una entrevista en Canal Extremadura Radio.

En ese sentido, Vara ha recordado que en el discurso institucional que pronunció este pasado sábado en la Asamblea con motivo del Día de la Comunidad, realizó 10 reivindicaciones al Gobierno central, como la finalización de las obras del tren extremeño a finales de 2020, el consenso de un Plan de Autovías, o la financiación autonómica.

"Lo que intenté en la intervención en la Asamblea de Extremadura era levantar acta de lo que son nuestras reivindicaciones", con el objetivo de que "quede claro que eso va a ser desde el minuto uno lo que voy a exigir a todos y cada uno de sus ministros", ha señalado.

El ferrocarril

Respecto la situación del tren, el presidente regional ha avanzado que en las próximas semanas está previsto celebrar la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto por el Ferrocarril, y "ahí será donde se ponga de manifiesto el calendario definitivo para la puesta en marcha del servicio a partir de la finalización de las obras".

En cualquier caso, el presidente extremeño ha explicado que en sus reivindicaciones "no quería que fuera solo un asunto vinculado a infraestructuras", sino que tienen que ver también con las personas, en materias como la educación, la dependencia o la financiación autonómica.

"Lo que intenté fue poner negro sobre blanco, esas diez reivindicaciones que van a ser la guía de nuestra relación con el Gobierno de España a la hora de reivindicar lo que Extremadura necesita", ha señalado Fernández Vara, en declaraciones recogidas por Europa Press

Advierte que "nadie espere, ni el Ministerio de Hacienda por supuesto, que nosotros vayamos a hacer recortes en cuestiones que son esenciales para que acaben cuadrando las cuentas", tras lo que ha reafirmado que no va "a cuadrar las cuentas a martillazos aunque me lleve por delante la vida de las personas, porque no lo voy a hacer, y en Madrid lo tienen muy claro".

Vara se ha mostrado partidario de "otra manera de hacer política", tras lo que ha señalado que no entenderá "nunca que cuando en el mes de febrero estaba en juego la financiación de las comunidades autónomas, el PP, Ciudadanos y los independentistas tumbaran los presupuestos, cuando nos estábamos jugando tantas cosas en aquellos momentos".

"Parece que hay gente que no se da cuenta de que las cosas tienen consecuencias", y el hecho de tumbar los presupuestos "tenía una consecuencia, que no podía haber la financiación adecuada para las comunidades".

Eliminar la limitación de ocho años como presidente

Por otra parte, y sobre la posibilidad de eliminar la limitación de mandatos a dos legislaturas aprobada por PP y PSOE durante el gobierno de José Antonio Monago, el presidente extremeño ha explicado que desde el inicio de la legislatura "la oposición a lo único que se dedica es a decir que esta es mi última legislatura".

Pero su intención es que "se hable de los problemas de los extremeños y no de los nuestros", por es no va "a dar ningún argumento para que puedan pasarse cuatro años hablando nada más de lo que les ocupa y preocupa, que es mi persona".

"A mi me preocupan los ciudadanos, si a ellos les preocupa mi persona va a dejar de ser un problema", y de ahí que los socialistas van "a debatir internamente y luego a presentar, si así se decide, para que no nos pasemos cuatro años hablando de los políticos, sino hablando de los ciudadanos".

Esta es "una cuestión muy básica, de primero de política, y es que hay que dedicarse a hablar de los problemas de los ciudadanos, por eso cuanto antes quede resuelto mejor", tras lo que ha asegurado que no tiene "la más mínima idea" de lo que va a hacer dentro de cuatro años.

"Lo que quiero es ir resolviendo los problemas mañana, pasado y al otro, mejorar la vida de las personas e intentar que dentro de cuatro años haya menos desempleados y más gente con un proyecto de vida, y con mejor sanidad y educación", ha señalado el presidente extremeño, quien ha añadido que los políticos son "prescindibles, aunque haya alguno que se crea imprescindible".

Él se irá "y después vendrán otros que también se irán", tras lo que ha descartado situarse "ahora en un escenario en el que perdamos energías inútiles en debatir cosas que en estos momentos no tienen ningún sentido".

Finalmente, y respecto a la reducción de conexiones por autobús en localidades extremeñas desde el pasado 1 de agosto, Fernández Vara ha confiado en que "eso quede resuelto en los próximos tiempos, semanas o meses", ya que "hay otras empresas que para alguna ruta han pedido los permisos adecuados".

Así, ha explicado que la Junta de Extremadura ya está negociando con estas empresas "para intentar resolver que no haya ninguna ruta para las que hay demanda que se quede sin cubrir".