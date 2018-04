Unas 3.000 personas vuelven a pedir en Cáceres enterrar el proyecto de la mina de litio

La Asociación Salvemos la Montaña ha conseguido reunir hoy en Cáceres a unas 3.000 personas - 2.200 según la Policía Nacional- que han pedido enterrar el proyecto de mina a cielo abierto para la extracción de litio en el paraje Valdeflores.



En esta ocasión, la asociación ha reunido a varios colectivos contra diversos proyectos mineros que salpican actualmente la geografía española: mina de feldespato en Valle del Corneja, en Ávila; el colectivo de La Raya Sin Minas, de Valencia de Alcántara; y Stop Uranio, entre otros.



La plataforma se ha constituido esta semana legalmente en una asociación, pero "nada cambiará en su funcionamiento horizontal, abierto y participativo", aunque tener personalidad jurídica propia facilitará bastante el trabajo, ha precisado Santiago Márquez, uno de los portavoces del colectivo.



De hecho, la asociación está dispuesta a "batallar hasta el final", dado que la promotora minera Tecnología Extremeña del Litio (TEL) no ha arrojado la toalla, pese a que la comisión de Urbanismo ha denegado su petición de modificar el Plan General Municipal (PGM) para permitir el uso extractivo en el paraje, una acción que tendrá que refrendar el pleno del Ayuntamiento de Cáceres el próximo 19 de abril.



"El proyecto ha entrado en una vía muerta a nivel municipal pero no a nivel regional y por eso hoy queremos decirle a la Junta de Extremadura que paralice totalmente el proceso", ha destacado Márquez.



Así, el colectivo quiere arrancar un "compromiso" al Gobierno regional "de que paralizará este proyecto, ya que sigue adelante con el expediente minero", a pesar de que éste ya ha hecho público que no habrá permiso ambiental con el bloqueo del Ayuntamiento al denegar la modificación del PGM, por lo que la vía judicial (que TEL no ha descartado) se plantea como la única salida.



Pancartas con consignas como "la mina me elimina", "la mina contamina" y "viva la vida en la Sierra de la Mosca" se han desplegado hoy en la manifestación, que ha recorrido el céntrico Paseo de Cánovas hasta desembocar en la plaza Mayor de Cáceres.

Colectivos de fuera, y partidos

La jornada reivindicativa ha reunido a políticos municipales ( PP, PSOE y Podemos se han posicionado en contra de la mina y han criticado la "ambigüedad" de Ciudadanos), colectivos de Ávila, Salamanca y Extremadura, amenizado por la batucada de Santuka de Fuego, que ha puesto el ambiente festivo a la manifestación.



De hecho, Salvemos la Montaña trabaja en una unión de plataformas para "conseguir cambiar la Ley de Minas; una ley franquista y depredadora", así como en sacar adelante una figura de protección de la Montaña, "para asegurarnos de que ningún proyecto minero puede arrebatarnos este pulmón verde a la ciudad".



La actriz extremeña Maruchi León ha sido la encargada de dar la bienvenida a los manifestantes a la Plaza Mayor, donde ha dado lectura a un comunicado en el que ha aclarado que "este colectivo no se identifica con ningún partido; es un movimiento ciudadano".



Previamente, se había realizado una performance a la salida de la manifestación, en la Plaza de América, donde se ha plantado simbólicamente olivos, brezo y romero y se ha escenificado la 'muerte' de la Montaña cacereña si el proyecto minero llega a materializarse.



"Se trata de un proyecto promovido por una empresa extranjera" (conformada por Valoriza Minería y la australiana Infinity Lithium), "que solo busca la especulación; son esbirros del desarrollo salvaje e intolerable con la vida y la salud", han defendido desde la asociación, ya que la mina a cielo abierto se situaría a dos kilómetros del casco urbano y muy cerca del nuevo hospital cacereño.



Salvemos la Montaña ya da por hecho que TEL judicializará el proceso, y por este motivo intervendrá en el pleno del próximo jueves para alertar a la población de que se movilice para presionar a la empresa.