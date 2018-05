Malestar en Plasencia por la instalación de una bandera de España gigante de 15.000 euros

PSOE y Plasencia en Común han trasladado su malestar por el gasto de 15.000 euros en la instalación de una bandera de España 70 metros cuadrados y 25 metros de alto en la ciudad.

Se trata de una insignia incluida en el proyecto de construcción de una nueva glorieta en el cruce de la universidad, en homenaje a las víctimas del terrorismo. El importe global asciende a 142.000 euros con cargo a los fondos europeos EDUSI. De ellos el ayuntamiento dedicará 15.000 euros a la instalación de la bandera y el mástil.

Plasencia en Común critica la instalación y anuncia que trasladará este gasto a instancias de la UE, “para que sepan en qué se gasta Fernando Pizarro el dinero que llega de Europa”. Abel Izquierdo, portavoz de la formación, denuncia que el montaje de la bandera no cumple con ninguno de los objetivos de los fondos Edusi, orientados a la reducción de los gases invernadero, la lucha contra la desigualdad y la pobreza y el fomento de las telecomunicaciones.

Desde el PSOE su portavoz, Iván Sánchez, critica que se designen 15.000 euros a un símbolo que generará controversia y ‘disputas’ entre parte de la ciudadanía, mientras más de 15.000 placentinos engrosan las listas del paro.

Aclara que no tienen nada en contra de la bandera, y que hubiera sido suficiente la instalación de un monolito o placa en recuerdo a las víctimas del terrorismo. A su juicio el gobierno del PP de Pizarro tiene poco recorrido en la ciudad, y el regidor está empeñado en “dejar su impronta como sea”.

Es una reflexión que comparte el portavoz de Plasencia en Común, que piensa que hasta el momento la política del regidor se ha caracterizado por una “constante inacción”, y ahora opta por la política de ‘inauguraciones’. Además subraya que la glorieta no es necesaria, y que no se han emitido informes que corroboren los problemas de circulación que ha alegado el PP. El espacio junto a la universidad estaba regulado por semáforos, y la obra “entra dentro de la manía de nuestros políticos de generar problemas donde no los hay”.