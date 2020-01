PSOE encuentra más sintonía con Podemos en la negociación de las enmiendas parciales de los presupuestos regionales

El PSOE se ha mostrado abierto a dialogar con todos los grupos parlamentarios en la negociación de las enmiendas parciales a los presupuestos autonómicos para 2020. No obstante reconoce que hay más sintonía con Unidas por Extremadura, ya que fue la única formación que no presentó enmienda a la totalidad de las cuentas.

Esto supone que la coalición "no está tan en desacuerdo" con los presupuestos como lo pueden estar los otros grupos, ha expresado en rueda de prensa el secretario de Hacienda y Financiación del PSOE regional, Jorge Amado.

Ha destacado que este viernes se aprobarán unos buenos presupuestos para Extremadura, destinados a la generación de un empleo de calidad y al fortalecimiento de las políticas sociales, a las que se dedican siete de cada diez euros.

Desde el PSOE se pretende contar con el máximo consenso posible en la aprobación de los presupuestos y que la oposición aporte para que "salgan reforzados" en beneficio de los extremeños, informa la Agencia Efe.

Las enmiendas parciales

La pasada semana se incorporaron 54 enmiendas parciales, de ellas 51 del PSOE y tres de Unidas por Extremadura, al dictamen del proyecto de ley y quedaron vivas para su debate en el Pleno del 23 y 24 de enero un total de 1.085 enmiendas parciales.

Los socialistas esperan que el bloque de la derecha "no desaproveche la oportunidad" de enriquecer las cuentas, como cree que ya ha hecho al presentar primero la enmienda a la totalidad y después, las enmiendas parciales que "no han aportado nada" y se sitúan en una visión "destructiva y no constructiva".

Ante las críticas del PP por el veto a algunas de sus enmiendas, Amado ha indicado que no se han vetado, lo que ocurre es que este partido las ha presentado "al peso", querían presentar "muchas enmiendas pero les daba igual la calidad", y muchas de ellas "no son reglamentarias".

En su opinión lo han hecho así porque querían denunciar luego el ‘rodillo socialista ya que “están cabreados porque no asumen el resultado de las elecciones autonómicas", que dieron mayoría absoluta al PSOE.

Ha insistido en que estas enmiendas no cumplen el reglamento porque no dicen de dónde se detrae el dinero para dotar de fondos la medida que presentan y una vez que las enmiendas de totalidad son rechazadas, "el grueso de los ingresos y de los gastos no se puede tocar".

"Para hacer un alta hay que dar una baja", ha incidido Amado, para quien el PP pretende "aumentar el gasto y disminuir los ingresos", lo que sería "de facto una enmienda a la totalidad" de las cuentas.

Críticas del PP

El PP ha asegurado que las enmiendas ‘censuradas’ versaban sobre "temas importantes" como la subida salarial y la carrera profesional de los funcionarios o el impulso de la comarca de Campo Arañuelo ante el cierre de la Central Nuclear de Almaraz.

El secretario de Hacienda socialista ha precisado que esto lo pueden presentar a través de otras herramientas parlamentarias, "vía propuestas de impulso o propuestas de pronunciamiento a lo largo del año" pero que "lo hagan como recoge el reglamento". "Aquí no se coarta el debate a nadie", ha añadido.