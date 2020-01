Sanidad quiere implantar las consultas de tarde de manera permanente esta legislatura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) se plantea recuperar a lo largo de esta legislatura los programas de consultas en horario de tarde permanentemente en los centros de salud, de manera similar a como se aplicaban hasta 2012, de forma voluntaria o en cupos de nueva creación. Para ello se tendrán en cuenta criterios de necesidad y en un entorno favorable en la mesa sectorial.

En esta legislatura, mediante instrucción, se han implantado estas consultas en horario vespertino de manera temporal, durante el verano y las Navidades. A ellas se han acogido los facultativos de forma voluntaria, y en aras de suplir la falta de sustitutos para cubrir ausencias, un problema que afecta al Sistema Nacional de Salud.

Desde esta instrucción se han atendido más de 600 consultas, de las que se han beneficiado 15.000 pacientes, cuya percepción es que ‘agradecen’ evitar la masificación de las consultas por la mañana y tener la posibilidad de ser atendidos por la tarde. Son argumentos que comparten los profesionales y a los que suman la mejor programación de las consultas que implican desplazamientos entre municipios.

Ante una pregunta de Ciudadanos sobre este asunto en la Comisión parlamentaria de Sanidad, el director gerente del SES, Ceciliano Franco, ha explicado que el análisis y la experiencia acumulada en años anteriores avalan que es "una herramienta aceptada tanto por profesionales como por pacientes".

Negociaciones en mesa sectorial

Por ello, desde la Consejería de Sanidad están abiertos a negociar esta medida en la Mesa Sectorial porque cree que puede ser viable y se dan las condiciones para ser más eficientes, siempre y cuando se haga mediante criterios homogéneos que determinen claramente, como piden los sindicatos, "quiénes, cómo y cuándo" pueden acogerse a la medida.

Ceciliano Franco ha señalado que en el actual pacto de jornada ya se contempla que "el 20 % de la jornada semanal para quien tenga horario diurno, pueda hacerse en horario de tarde", es decir, una vez a la semana. Ha insistido en que tiene que ser consensuado con los profesionales sanitarios, algo que no es sencillo, especialmente en el ámbito de la Atención Primaria, informa la Agencia Efe.

Críticas de Ciudadanos

Para el diputado de Ciudadanos José María Casares Sánchez, el SES lo llama abono en concepto de "productividad variable" pero son horas extraordinarias. Ha incidido en que el objetivo es cubrir con profesionales esta falta de personal, no poner 'parches', incidiendo especialmente en qué se hace con el personal administrativo y celadores si se programan esas consultas de tarde.

Además, ha advertido de que los presupuestos autonómicos para 2020, en el capítulo de personal del SES, "los números no cuadran" porque no se refleja la subida del 2 % del salario de los empleados públicos aprobada por el Gobierno central, a lo que Franco ha respondido que se articulará cómo éste último establezca.

Según el director gerente del SES, no han negado que se trata de "una prolongación de jornada" con "un pago de productividad variable", pero ha remarcado que es una de las medidas con las que hacer frente al problema de déficit de especialistas que "se pudiera haber paliado si entre 2012 y 2015 no se hubieran reducido más de 3.000 plazas de formación MIR".

En cuanto a las consultas administrativas, ha mencionado que actualmente "casi todo se tramita de forma telemática" a través del ordenador.

Construcción de nuevos hospitales

Por otro lado la diputada del Grupo Popular Elena Nevado le ha cuestionado por la cuantía y origen de los fondos para acometer el nuevo Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena y la segunda fase del "medio Hospital de Cáceres".

Ha acusado al Gobierno socialista de "jugar con los sueños" de los extremeños con "falsas" promesas sobre estos hospitales, que dicen construir con cargo a fondos europeos pero que no consta en ninguna página oficial de la Junta "nada relativo" a los mismos.

Solo hay dos millones de fondos europeos en los PGEX de 2020 para el Hospital de Don Benito-Villanueva, de los que no vamos a ver "nada" y se ha preguntado dónde está el resto "hasta los 140 millones" de inversión que cuantificó Vergeles.

El responsable sanitario le ha replicado que su sueldo es "similar" al que tienen sus homólogos en otros gobiernos autonómicos y ha defendido que la "tremenda responsabilidad" de gestionar un servicio de salud "no es cuestión de dinero, es vocación", porque si no, no lo haría nadie.

Ha indicado que el nuevo hospital de Vegas Altas se financiará con fondos europeos, con posibilidad de usar los del programa operativo 2014-2020, "utilizable hasta el 2023" y los del "plan operativo 2021-2027, operativo hasta 2030", programa éste último que se está "negociando" y prevé incluir grandes infraestructuras sanitarias.

En septiembre se ha comunicado a la Junta desde la "Oficina de Hacienda de fondos europeos la posibilidad de contar con fondos Feder para infraestructuras" sanitarias y, con su "beneplácito", se ha autorizado invertir en el Hospital de Don Benito-Villanueva.

Ha mencionado una serie de plazos plurianuales sobre certificaciones de obras, que estiman ahora en unos 97 millones, sobre edificio instalaciones, consultas, hospitalización o urgencias, entre otras, que empiezan este año y se prolongan hasta "2025".

En cuanto al hospital de Cáceres, ha reiterado que las obras de la segunda fase empezarán "en 2021".