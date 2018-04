Seis bandas representarán la riqueza musical de Extremadura en la edición 2018 de WOMAD Cáceres

Una de las señas de identidad de WOMAD Cáceres desde sus orígenes ha sido el apoyo continuado a la creación musical extremeña, a las más diversas expresiones sonoras. Con cada edición, se ha ido incrementando el número de artistas de la región presentes en el cartel del festival. Desde hace dos años, además, la puesta en marcha del Escenario IJEX@WOMAD ha servido para dar a las bandas emergentes de la comunidad una oportunidad para presentarse en un evento de dimensión internacional.

En 2018 los miles de espectadores que se acerquen a la capital cacereña del 10 al 13 de mayo tendrán la ocasión de escuchar los temas de los seis grupos extremeños que la organización ha seleccionado entre una amplia relación de solicitudes presentadas: El Pelujáncanu, Lino Suricato, Milo Ke Mandarini, Happy New Year & 3 AM, Libertango Extrem y Supertennis. Uno de ellos dispondrá, asimismo, de la oportunidad de actuar en el próximo WOMAD de Inglaterra, en Charlton Park, a finales de julio.

El Pelujáncanu

Detrás del nombre de uno de los seres más representativos de la mitología extremeña está un proyecto musical que nace de la profunda inquietud de cuatro amigos y músicos por conservar y dar a conocer su folclore más ancestral, recuperando en el proceso las distintas formas musicales que han llegado hasta nuestros días: tonadas de flauta y tamboril, cantos de antiguas festividades y tradiciones, etc. Con instrumentos meramente acústicos, aúnan respeto a la tradición con una forma diferente de ver y entender el folk actual, elaborando arreglos musicales propios y dotando así a los temas de un aire renovado y fresco. El Pelujáncanu está integrado en la actualidad por Pedro Mario López, Pedro Antonio Sánchez, Miguel Ángel Sánchez, Luis Bravo, Raúl Salcedo y Luis Izquierdo.

Lino Suricato

Lino Suricato (Ángel Hernández) es un joven artista extremeño nacido en Plasencia (1990) y actualmente afincado en Madrid. Con apenas 14 años, en 2004, pone en marcha el grupo de pop-rock Cuarto Creciente, con el que graba el EP Algarabía y con el que da un centenar de conciertos. A partir de ahí, emprende el camino en solitario. Ya establecido en la capital española publica su primer larga duración, No sé qué pasará mañana, un proyecto muy personal de canciones con un aire nuevo de country rock muy fresco en su estructura y en el que confluyen distintos estilos musicales. En este disco de debut está arropado por una banda de músicos de primera línea.

Milo Ke Mandarini

Milo ke Mandarini nace en 2008 de la mano de Carlos Ramírez e Isabel Martín, con el objetivo de investigar y difundir las músicas mediterráneas. Grecia, Bulgaria y Turquía han sido algunos de sus destinos, lo que les ha permitido empaparse cultural y musicalmente in situ y volver siempre con una nueva mirada al estudio de la tradición ibérica. En 2016 el grupo publica el álbum La vereda de la gitana, en el que muestra con personalidad propia la diversidad sonora de las culturas mediterráneas: cantares sefardíes, ritmos balcánicos, griegos, turcos y un importante ingrediente de raíz ibérica. Sobre el escenario Carlos e Isabel están acompañados por dos experimentados músicos: Miriam Encinas Laffite y Christos Barbas.

Happy New Year & 3 AM

Happy New Year es una banda de pop‐rock, de increíbles melodías y guitarras agridulces, nacida en Badajoz. En 2013 publica su primer trabajo, The morning after the night before. A finales de 2015, se une al grupo pacense 3 AM y adopta el nombre actual de Happy New Year & 3 AM. En 2016, edita el EP Charlie, be good!, nueva propuesta que insinúa más registros y mejores estructuras, plasmadas posteriormente en un álbum de madurez, Mixed Babies, con el que se aleja de los sonidos más crudos y adopta gamas más cálidas y acústicas. Esta entrega discográfica está producida por un viejo conocido de WOMAD Cáceres, el músico y productor Gecko Turner.

Libertango Extrem

Este quinteto de tangos, creado en Badajoz en 2003, está formado por músicos experimentados que han sabido captar y transmitir la esencia de la música de Astor Piazzolla, el genial compositor y bandoneista argentino que hizo evolucionar esa música popular que refleja tan fielmente las dos caras del ser humano: la fuerza arrebatadora, la pasión y la violencia y, de otro lado, la sensualidad, la dulzura y la sensibilidad. Acordeón, piano, violín, guitarra eléctrica y contrabajo se dan cita en el escenario para interpretar inolvidables composiciones, tangos clásicos que tocan el corazón y conmueven el alma.

Supertennis

Supertennis nace a finales de 2013 en Alburquerque (Badajoz), con el único propósito de compartir una afición común: la música. La banda presenta en 2017 Mañana, su primer LP. La sonoridad del grupo bebe de grandes referentes clásicos como Los Beatles, pasando por la escena independiente del pop actual, hasta llegar a grupos anglosajones como Oasis, Travis, The Strokes o Franz Ferdinand. Sus temas también recuerdan a los acordes del pop español de los 60 con algún detalle ochentero. En noviembre pasado la banda recogió en Trujillo el premio Pop Eye al mejor grupo extremeño.