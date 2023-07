Hasta el 14% de las camas hospitalarias en Euskadi estarán fuera de servicio en los meses de verano. El momento con menor dotación será agosto, con 855 de las alrededor de 6.000 plazas totales cerradas, según los datos facilitados al Parlamento Vasco por la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, en respuesta a peticiones de información de la representante de EH Bildu Rebeka Ubera. La temporada estival se inicia en junio y se completa el 10 de septiembre. Cada año hay reducciones de servicios. Ocurre en la red de ambulatorios de atención primaria y también en los hospitales. El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) alega que cae la demanda asistencial, pero es innegable que la acumulación de vacaciones del personal afecta de manera decisiva también a esta reorganización.

En el caso de los hospitales, en junio ya se cerraron 163 camas, algo menos del 3% del total, y cuatro plantas. En julio la cifra sube a 479 (más o menos el 8%) y once plantas y media. Agosto será el momento con mayor afección: 855 camas cerradas (14%) y catorce plantas y media completas. En los primeros días de septiembre se mantendrá cerrado el 10% (640 camas) y nueve plantas. Por centros, hay tres con más de un centenar de plazas reducidas de una tacada en algún momento. Son Cruces en Barakaldo con 198 camas menos en agosto y en septiembre, el Donostia con 142 menos en agosto y Basurto con 137 en septiembre. ¿Son más o menos que otros años? En 2016 se llegó a superar la barrera de 1.000 camas no operativas.

En cuando a los ambulatorios, Osakidetza insiste en que los datos son “variables”, con ajustes “semanales”. La última información es que durante el período estival “el 22% de los centros de salud y consultorios no prevén ningún cambio, mientras que el 73% realizará ajustes horarios y 44 permanecerán cerrados de manera puntual en algún momento del verano”. Es una información sustancialmente diferente a la que se indicó en junio: “De los 342 centros de salud, ambulatorios o consultorios con los que cuenta Osakidetza, 293 centros mantienen su horario habitual o reducen alguna hora por la tarde, adelantando la hora de cierre de 20.00 a 17.00 horas. 14 centros, que habitualmente abren una hora a la semana, se cerrarán por la baja demanda en este período; y el resto, en su mayoría consultorios, permanecerán activos, con la previsión de que se pueda producir algún cierre, en su mayoría de carácter momentáneo y puntual”.

Los PAC o puntos de atención continuada son recursos intermedios para no tener que acudir a Urgencias en caso de que los centros de salud están cerrados. Según Osakidetza, “actualmente no se prevé ningún ajuste horario de cara a verano”. Sin embargo, en Semana Santa y otros períodos ya se puso de manifiesto que algunos turnos estaban cubiertos solamente por personal de enfermería, sin médicos. En el primer trimestre de 2023, por ejemplo, esto ocurrió en once rotaciones completas y seis parciales. La consejera Sagardui aseguró entonces que ni siquiera llegaban al 0,5% de horas totales.