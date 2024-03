Las 61.118 iniciativas del Parlamento Vasco: qué se ha discutido desde 1980 y cuánto han trabajado los partidos

El Parlamento Vasco tiene dos principales funciones, que son la producción legislativa y el control del Gobierno. Los 75 parlamentarios que integran la Cámara -aunque en un inicio eran 60- pueden formular preguntas e interpelaciones, pedir informes y presentar iniciativas legislativas y no legislativas. Desde que echase a andar en la primera legislatura, que arrancó en el año 1980 tras la aprobación del Estatuto en 1979, se han registrado ante él muchas —muchísimas— iniciativas. Según los datos de la propia Cámara, son 61.118, sin contar las actuales activas en la diputación permanente.

Han llegado de todos los colores políticos —la UCD de Adolfo Suárez, por ejemplo, tenía representación en la primera legislatura, y también estuvieron los foralistas alaveses de UA en varias— y han versado sobre una amplia variedad de temas, con la administración pública y el autogobierno como principales, con hasta 3.600 cada una en un solo año, pero también de otras temáticas, como medioambiente, vivienda, transporte o el sector primario. Como es lógico, el estar alejado de Ajuria Enea redunda en una mayor producción de iniciativas. Caso paradigmático fue el del PNV en la única legislatura, la novena, en la que no hubo un lehendakari 'jeltzale': entre 2009 y 2012, el grupo llegó a registrar 8.807 iniciativas.

Este primer gráfico sirve para ver cómo ha evolucionado el número de iniciativas por año, desde las 279 del primer año de trabajo del Parlamento Vasco, en 1980, hasta el pico de 18.254 en 2013. Las barras muestran el total al sumar las iniciativas de cada tipo, en diferente color.

En este segundo gráfico, las iniciativas registradas ante la Cámara aparecen separadas por temática. Se puede usar la caja para indicar uno o varios temas y comparar la evolución en el número de iniciativas. Administración pública e instituciones y autogobierno son siempre los temas que más acaparan, con hasta cerca de 4.000 iniciativas en un solo año.

Este último gráfico analiza la evolución del número de iniciativas presentadas por grupo parlamentario. El número es siempre más elevado cuando el grupo parlamentario no forma parte del Gobierno o no lo apoya. Así, cuando el PNV no formó parte del Gobierno vasco en la novena legislatura, la que fue de 2009 a 2012, llegó a registrar 8.807 iniciativas, frente a las 87 de la anterior y las 124 de la siguiente. De igual manera, el PP registró 2.695 y 2.609 iniciativas en la séptima y octava legislaturas y la cantidad cayó luego hasta las 1.521 en la novena, cuando alcanzó un acuerdo para investir como lehendakari a Patxi López, del PSE-EE.

Se han hecho algunos ajustes: Alianza Popular y PP, por un lado, y UCD y CDS, por el otro, van en la misma línea, al igual que PCE, IU y Ezker Batua y también algunas de las marcas usadas por la izquierda abertzale, como Herri Batasuna y Euskal Herritarrok. El PSE y Euskadiko Ezkerra van por separado hasta que se juntan en la quinta legislatura.