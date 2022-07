Más de 700 árboles protagonizarán el renacer del Bosque de Oma, que podrá visitarse a partir de finales de julio

La magia y el arte pueden ser infinitas si se sigue trabajando en ellas. Bajo esa premisa ha sido posible el renacer del Bosque de Oma, un conjunto de árboles que a manos del pintor y escultor Agustín Ibarrola se convirtió en una obra de arte emblemática en Bizkaia y reconocida en todo el mundo. El pintor vasco dibujó en 500 árboles del bosque Kortezubi, en Bizkaia, una treintena de obras entre los años 1982 y 1985. Sin embargo, con el paso de los años y un hongo conocido como 'banda marrón' se fueron borrando de manera que el bosque, y con él, su magia, tuvieron que ser trasladados a un pinar contiguo. Para no perder la esencia en ese traslado, el hijo del artista, José Ibarrola, ha sido el supervisor de cada paso durante estos meses de trabajo. Ahora, el artista, a sus 91 años, podrá ser testigo de lo que una vez creó. Y con él, también el resto del mundo a partir del próximo 25 de julio.

El traslado de las obras de arte se ha desarrollado en dos fases. En la primera, que comenzó a finales de junio y se prolongará hasta octubre, se trasladarán las primeras obras que los visitantes observaban al entrar en el Bosque de Oma: 'Invitación al beso', 'El rombo amarrillo', 'La línea horizontal' (la primera que pintó Ibarrola), 'El arcoíris' y 'Ojos'. A lo largo del verano, profesionales especializados en el artista recrearán el resto de las obras. No obstante, no será hasta la segunda fase, desde mayo hasta septiembre de 2023, cuando se terminarán de trasladar todas las obras del pintor. Las razones de llevar a cabo los trabajos en verano es que para dibujar las pinturas sobre los pinos, se necesita que estos estén totalmente secos y que no llueva para que se mantenga la obra en los árboles hasta que se seque del todo.

Según ha destacado el hijo del artista, José Ibarrola, en representación de su padre, el nuevo Bosque de Oma va a recuperar “la magia” del original, sin perder su esencia. “Va a ser recuperar realmente el placer de pasear en un bosque con esa magia”, ha indicado, después de confesar que puede que haya quien eche de menos el Bosque de Oma tal y como lo conocía, pero que su propio padre agradece el hecho de que su obra sea activa y evolucione en lugar de ser “de esas obas terminadas que simplemente se exponen en un museo o en una urna”, ha señalado durante la presentación del nuevo bosque este lunes en la sede de la Diputación de Bizkaia, ubicada en Bilbao.

Ibarrola hijo sabía de sobra cuando se le presentó el proyecto que crear “una obra exacta” a la de su padre “iba a ser imposible”, sin embargo, el trabajo financiado por la Diputación de Bizkaia y realizado por un grupo de restauradores liderados por el experto en el artista Agustín Ibarrola, Fernando Bazeta, ha logrado que las figuras de colores dibujadas en majestuosos pinos de una altura de hasta 30 metros vuelvan a cobrar vida.

“Hemos conseguido recopilar casi todos los conjuntos documentados y datados que Agustín Ibarrola pintó alguna vez en el Bosque de Oma, con lo que creemos que el Bosque de Oma actual va a ser mucho más completo y fiel a lo que Agustín ideó”, ha detallado el experto en el artista y profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Fernando Bazeta, también presente en la presentación de la obra. De esta manera, y tras numerosas investigaciones realizadas, el equipo liderado por Bazeta ha conseguido recuperar y recomponer tres dibujos ya perdidos del artista, 'Mezquita de Córdoba', 'Homenaje al Roble' y 'Amenaza nuclear' y plasmar las obras en un total de 700 árboles, en lugar de los 500 que había en un inicio.

A pesar de que el bosque podrá visitarse a partir del 25 de junio, a diferencia del anterior, que podía visitarse libremente y a cualquier hora, el nuevo Bosque de Oma solo podrá verse en visitas guiadas y mediante cita previa llamando al teléfono 944651657. Al día se prevé que se realizarán un máximo de dos visitas de lunes a domingo en horario de mañana, a las 10.30 y 12.30 horas, hasta el 11 de septiembre de este año. “Hemos decidido mantener un cierto orden para que, tanto los visitantes como los trabajadores que aún siguen realizando las obras, puedan estar tranquilos”, ha explicado la diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Lorea Bilbao, quien ha reconocido que “es probable” que una vez terminen las labores de restauración, se siga utilizando este método para visitar el Bosque de Oma y evitar que “se dañe la obra”. Por lo pronto, 200 personas, en su mayoría procedentes de Euskadi, pero también del resto del país y de otros países, han agendado su cita para ver con sus propios ojos la magia que esconde el Bosque de Oma.