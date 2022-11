72 millones de patrimonio en desuso: el Gobierno vasco tiene vacíos al menos 71 inmuebles y 25.000 metros cuadrados

El Gobierno vasco tiene al menos 71 inmuebles vacíos en las tres capitales, Bilbao (37), Vitoria (26) y Donostia (5). En total, son al más de 25.500 metros cuadrados sin uso, según la información facilitada por tres departamentos del Ejecutivo de Iñigo Urkullu al Parlamento como respuesta a una pregunta de la representante de la coalición PP+Cs Muriel Larrea. Según el más reciente dato del Eustat, el coste medio del metro cuadrado en Euskadi era de 2.787,09 euros en julio, lo que eleva a casi 72 millones de euros el patrimonio disponible para la Administración vasca.

Los consejeros que han respondido a la pregunta de PP+Cs son Iñaki Arriola, del área de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes -que es la más afectada por gestionar los pisos protegidos y los locales, garajes y trasteros anejos-, Idoia Mendia, responsable de Trabajo y Empleo, y Pedro Azpiazu, de Economía y Hacienda. Del resto de áreas no hay datos. El expediente se ha dado por cerrado en la Cámara pero en otros momentos de la legislatura ya se han dado casos de iniciativas no atendidas por todos los consejeros. Grupos de la oposición como EH Bildu llegaron a presentar quejas cuando ocurrió con iniciativas como la relación completa de contratos del Ejecutivo con las empresas del cargo del PNV, Aitor Elorza, el conocido como grupo Montai. Además, en el caso de Vivienda un simple vistazo a portales inmobiliarios muestra que al menos hay un puñado de plazas de garaje que no han sido incluidas en la documentación remita a la Cámara.

El espacio más grande vacío es el antiguo IES Martutene en Donostia. De él hablan tanto Azpiazu como Arriola. Se trata de 14.381 metros cuadrados. Indica Arriola que “desde 2011” este espacio, que tiene “semisótano, planta baja, tres plantas y planta bajo cubierta”, fue adscrito al administrador autonómico de infraestructuras ferroviarias, ETS. La intención era “destinarlo a almacén de materiales necesarios para la obra que se iba a ejecutar en el tramo de la nueva red ferroviaria del País Vasco [de alta velocidad] entre Hernani y Astigarraga y para los trabajos previstos de ejecutar con motivo de esta infraestructura en Donostia”. “Sin embargo, la redefinición de las obras [...] hace que no resulte necesario disponer del edificio señalado como almacén de materiales para la obra, por lo que el edificio no tiene uso actualmente. En junio de 2021, el consejo de administración de ETS declaró la no necesidad de disponer del edificio del antiguo IES Martutene y solicitó su desadscripción”, informa el Ejecutivo.

Del segundo local vacío más grande informa Mendia. Es el edificio de Osalan en el polígono industrial de Betoño Vitoria y que permanece rotulado. Tiene 2.845,28 metros cuadrados “divididos en planta baja, planta primera y planta segunda”. Precisa de “necesidad de rehabilitación”, según las estimaciones del Gobierno. El anterior director del organismo, Alberto Alonso, aseguró en 2020 que se harían obras para regresar a esa sede pero ahora Mendia no hace ninguna referencia a esos planes. Trabajo y Empleo, por otro lado, tiene vacía una oficina de Lanbide en Miribilla, en concreto en la plaza de Saralegi. Son dos locales contiguos de 366,30 metros cuadrados pero Mendia apunta que su estado es bueno -“sólo requiere pintado y pequeños arreglos”- y que “está previsto que se utilice en los próximos meses para el traslado temporal por motivo de obras de la oficina de Lanbide de Bilbao-Santutxu”.

En Vitoria hay dos grandes espacios también en desuso. Son unas oficinas de 181 metros cuadrados en el centro, en la calle de Manuel Iradier. Están “en buenas condiciones”. El otro local es mayor, de 618,39 euros, y son las antiguas dependencias de URA, la Agencia Vasca del Agua. “En la actualidad se halla en proceso de desadscripción”, indica el Ejecutivo sobre este recinto.

En cuanto a Vivienda, Arriola aporta un largo listado de pisos, lonjas o similares. En este caso, se avisa de que “los datos de estos locales son muy variables” ya que “se celebran nuevos contratos de arrendamiento o se rescinden o vencen los existentes”. La mayoría de inmuebles están en barrios de desarrollo de las capitales. En Vitoria, por ejemplo, se concentran en Salburua o Zabalgana. La sociedad Visesa dice tener 22 propiedades en estado “de obra”, solamente con necesidad de “acondicionar”. Son todos en Vitoria salvo dos en la avenida de Zarandoa de Bilbao. El resto de inmuebles del Departamento “requieren obras”, según entiende Vivienda.

Se puede consultar en el buscador el detalle de cada inmueble, incluido su tamaño, su estado y su dirección