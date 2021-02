Un 72,1% de los sanitarios vascos sigue sin estar vacunado y Euskadi promete usar 27.310 dosis esta semana

Un 72,1% de los sanitarios del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) no ha sido vacunado, según los últimos datos conocidos este lunes. La estadística revela que el 67,6% del personal ha recibido una dosis y que solamente el 27,9% tiene ya la pauta completa y, por lo tanto, adquirida la inmunización contra la COVID-19. El proceso arrancó el 15 de enero en este colectivo.

Este viernes, además, profesionales de las empresas subcontratadas de Osakidetza para servicios de emergencias y ambulancias han anunciado que irán a la huelga de manera "inminente" si no reciben ya fecha y hora para recibir la vacuna. Remarcan que son profesionales de primera línea y han pasado ya cinco semanas desde que arrancó la campaña de vacunación para sanitarios. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha asegurado que habrán recibido la primera de las dos dosis la totalidad de los alrededor de 42.000 profesionales de Osakidetza para la primera semana de marzo, lo que retrasaría hasta principios de abril la finalización de la inmunización del colectivo.

Otro colectivo en el que ha arrancado el proceso es la Sanidad privada. Al haberse iniciado hace una semana, no hay nadie inmunizado. La primera dosis ha llegado al 13,5% de la población diana. Sí está mucho más avanzado y casi finalizado en residencias de mayores. El 87,6% de los trabajadores y de los ancianos ha recibido ya la pauta completa y el 96,3% tiene una dosis. En Euskadi, en total, hay 45.208 personas inmunizadas, el 2,07% de la población. Se anuncian 27.310 vacunas para esta semana después de haber recibido dos remesas de unas 20.000 unidades cada una, la primera de Pfizer y la segunda de AstraZeneca. Moderna ha cortado el suministro esta semana, como ya estaba previsto. En total, Euskadi ha recibido 195.560 unidades, de las que 115.829 están ya utilizadas. En la comparativa del Ministerio de Sanidad, la vasca es la última comunidad autónoma de todas, con un 72% de vacunas empleadas del total disponible. La siguiente peor es Madrid, con un 78%. Incluso Ceuta y Melilla han sobrepasado a Euskadi.

El 80% de los médicos considera "mala" o "pésima" la gestión de las vacunas

Una encuesta del Sindicato Médico de Euskadi (SME) entre los facultativos de Osakidetza cuando solamente un 2% de los sanitarios de esa categoría estaba ya inmunizado contra el Sars-Cov-2 y un 62% sin ninguna de las dos dosis -el 8 de febrero- pone de relieve el profundo malestar de la plantilla con la gestión del proceso de vacunación contra la COVID-19 en Euskadi. Con una muestra de 688 personas (alrededor del 10% del total de médicos de Osakidetza), un 80,1% califica la gestión del proceso de vacunación de "pésima" o "mala".

Según ha informado la central en un comunicado, en aquel momento había un 13% de los médicos que no solamente no estaba vacunado sino que había tenido incidencias. O bien habían recibido una cita y se la habían cancelado o incluso tenían un aviso de que no había dosis suficientes para ellos. El Sindicato Médico de Euskadi -como también otras organizaciones como LAB, Satse o ESK- ha considerado en comunicaciones anteriores que la campaña de vacunación en Euskadi está siendo "desastrosa". En el caso concreto de la Sanidad pública ha denunciado desequilibrios entre las diferentes organizaciones e incluso dentro de ellas. "¿Cuándo reconocerá la consejera Gotzone Sagardui que esta campaña de vacunación está siendo un absoluto descontrol y se dignará a tomar medidas reales y efectivas? Que deje de tratar de limpiar su imagen y baje a la tierra para ver qué es lo que está ocurriendo en el día a día", se preguntaron en el sindicato cuando lanzaron la encuesta entre el personal.

