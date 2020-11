Aburto dice que todavía hay gente que "no cumple las medidas" y se contabilizan casi 4.800 sanciones en Bilbao

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad porque todavía hay gente que "no cumple las medida" establecidas para frenar la pandemia y ha precisado que en Bilbao se han interpuesto casi 4.800 sanciones.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Aburto ha indicado que ha sido el primer fin de semana con la hostelería cerrada ha sido "doloroso y duro" y ha señalado que son "plenamente conscientes" el sufrimiento que se está viviendo en ese sector con una condiciones "dramáticas".

El alcalde de Bilbao ha manifestado que, tras lo vivido desde marzo, este nuevo cierre es "un golpe duro para el sector", pero, con los informes que existían encima de la mesa, la decisión adoptada era "necesaria" porque "está en juego la salud".

"Estamos en unas cifras, desde el punto de vista sanitario, enormemente preocupantes y ojalá la dureza de la actuación de hoy se convierta en la supervivencia del mañana y, más pronto que tarde, podamos estar en una situación diferente", ha añadido.

El alcalde ha manifestado que la situación es "enormemente preocupante", con una curva que "sigue estando al alza" y ha señalado que los datos que se conocerán hoy de ayer son un "poquito mejores" y estarán "en torno a la mitad de contagios", pero ha señalado que el fin de semana se hacen menos PCR y habrá que estar atento a la evolución a lo largo de los próximos días.

Aburto ha manifestado que el hecho de que haya hecho buen tiempo este fin de semana ha llevado a la gente a salir mucho a la calle y "mayoritariamente la gente ha sido responsable". En este sentido, ha insistido en pedir "responsabilidad y respeto" por las normas porque "hay personas que no cumplen con las medidas, hay botellones que atajar, gente que no cumple con el toque de queda, con las restricciones de movilidad y gente todavía que no cumple con la mascarilla que se ha revela como la gran medida, la gran protección contra el virus".

Aburto ha indicado que ya van casi 4.800 sanciones, más de 3.500 por el tema de la mascarilla, más de 600 por botellón y 200 por el toque de queda. Por ello, ha apelado nuevamente a la responsabilidad de todos porque es "la única forma" en la que se va a salir adelante. "Lo que nos queda por hacer es que todos seamos absolutamente responsables", ha agregado.

A su juicio, es "absolutamente imprescindible" que se interiorice que las medidas se tienen que cumplir porque solamente así se va a afrontar esta situación.

Negacionistas

Sobre los altercados que se produjeron hace unos días por parte de negacionistas, Aburto ha indicado que, en muchos casos, era gente con antecedentes penales y, por lo tanto, "delincuentes que cometen actos meramente delictivos que van contra las personas de Bilbao".

"Eso no es una protesta, es delincuencia pura y dura, no es una forma de reclamar ningún tipo de libertad, sino que es una forma de atentar a la libertad", ha indicado el alcalde, que ha precisado que la Policía municipal está investigando "multitud de vídeos" de los altercados y confía en que "puedan salir nuevas detenciones".

El alcalde ha señalado que no tienen constancia este fin de semana de ese tipo de incidentes que no solo se han producido en Bilbao y ha indicado que es "preocupante que determinadas situaciones de precariedad, de vulnerabilidad o de descontento se puedan canalizar a través de un ejercicio descontrolado de la violencia".

Según ha indicado, los sectores de la hostelería, el comercio y la cultura van a estar "encima de la mesa" para diseñar el plan Bilbao Aurrera 2021, en el que la ciudad se va a implicar y comprometer con estos sectores como se ha hecho en 2020 y se dedicarán partidas presupuestarias a paliar esta situación, "acompañar a estos sectores y ayudarles a transitar por este desierto".

Esos recursos, según ha apuntado, se tienen que sacar del presupuestos y ha afirmado que el proyecto aprobado por el Ayuntamiento es "riguroso realista y sostenible" y quiere hacer frente a una situación que es "inédita, desconocida y de emergencia, tanto sanitaria como social y económica"

"Queremos poner los recursos que tenemos a disposición del sector porque en el caso de Bilbao además tenemos unas cuentas saneadas que nos van a permitir hacer frente a los objetivos que tenemos, hacer frente a efectos del Covid, a las necesidades derivadas de la salud y de la situación de las personas y los sectores más vulnerables y a seguir también invirtiedo en los barrios", ha añadido Aburto, que cree que esos presupuestos son una "buena noticia en estos momentos tan complicados".

El alcalde de Bilbao ha explicado que las líneas básicas de Bilbao Aurrera están centradas en destinar recursos a las personas más vulnerables, como pueden ser mayores que viven en situaciones de soledad y personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Por otra parte, se apoyará a los sectores económicos más vulnerables como hostelería y comercio, a los que se les quiere ayudar "en una doble dirección".

"Por un lado, evitando que tenga que pagar tasas como las de basuras o las de las de las terrazas, intentando ayudarles desde el punto de vista de cuál es el gasto que tienen que afrontar hacia el Ayuntamiento y también con dinero destinado a potenciar esos sectores, como son los bonos que se quieren poner en marcha, en las próximas semanas Bilbao pondrá bonos", ha destacado. Aburto, que ha indicado que también habrá apoyo a la cultura, ha precisado que igual ahora no es el momento para ponerlos en marcha porque, dadas las restricciones, no se van a poder beneficiar.

Aburto, que ha llamado a no comprar en plataformas de internet que no sean locales, se ha referido a los fondos europeos y ha señalado que les gustaría saber cómo se van a destinar, como se tienen que presentar y cuándo porque están en disposición de presentar proyectos. "Pero no nos

vamos a quedar parados esperando a ver qué dice Europa sino que vamos a actuar desde ya y, por eso, ponemos encima de la mesa un presupuesto que es el más alto de la historia de Bilbao, de 585 millones", ha agregado.

Tav

Sobre el retraso del Tren de Alta Velocidad, Aburto ha indicado que veían que "no había movimiento" en estos últimos años y recientemente se ha conocido por lo expresado por el consejero de Transportes, Iñaki Arriola, que "será difícil que llegue antes del 2026".

El alcalde ha manifestado que Bilbao necesita un "compromiso serio del Estado de una santa vez" para que ese proyecto, que para la ciudad es de "regeneración económica, social y urbanística", pueda "ver la luz".

A su juicio, en este momento, "más que cuándo va a llegar", lo importante es "dar pasos hacia adelante" y avanzar en el proyecto". "Desde Bilbao estamos dispuestos a hacerlo, me consta que también desde el Gobierno vasco, necesitamos el compromiso conjunto de las tres instituciones, incluso de la Diputación foral de Bizkaia, si finalmente decidiera participar en este proyecto", ha manifestado.

Aburto ha indicado que es consciente de la actual situación, pero "no hay que perder de vista los proyectos que van a ser muy importantes para el momento en el que salgamos de esta situación".