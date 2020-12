VÍDEO | Así ha actuado el asaltante de la excavadora: "Voy a reventar la Mercedes y todo lo que pueda por el camino"

Saltándose el toque de queda y con una idea preconcebida, la de "reventar todo", un hombre de 38 años ha irrumpido cerca de medianoche en una empresa de Legutio (Álava), donde se ha hecho con una excavadora. Tras causar algunos daños allí, se ha echado a la carretera, ha recorrido veintiún kilómetros y ha llegado hasta la planta de Mercedes-Benz en Vitoria, donde ha destrozado hasta siete decenas de furgonetas, valoradas, según la Ertzaintza, en "millones de euros". Ahora, han trascendido vídeos del aparatoso suceso tomados por las cámaras de seguridad y audios en los que explica a un círculo cercano las acciones que va a llevar a cabo. Aunque ha sido puesto a disposición judicial, finalmente ha quedado en libertad con cargos.

"Voy a hacer Matrix Reloaded [por la película de ficción]. Ya me he persignado, estoy en paz conmigo mismo. Me jode por la familia, por la pareja y por mi perro, que no lo voy a volver a ver, pero me va a costar saltar una valla, coger la pala y desde aquí hasta la Mercedes. Voy a reventar la Mercedes y voy a reventar todo lo que pueda por el camino", explicaba el arrestado en una nota de voz. "¿Os reís? Me da igual", les espetaba. "Te estoy diciendo que salimos en Televisión Española o en La 2 o en la 3 o en Telecinco. A ver lo que dicen. Acordaos de mí, por favor os lo pido. Y si me dejan medio loco, subnormal o lo que quieran, tened por cuenta que no, que me conocéis", se escucha también en las conversaciones.

El varón, de 38 años, había sido despedido de Mercedes-Benz y también de la empresa en la que se ha hecho con la excavadora. Los vídeos tomados por las cámaras de seguridad muestran cómo embiste contra otra excavadora similar y, posteriormente, derriba varias vallas a la salida. De madrugada, alrededor de la una de la mañana, ha recorrido los 21 kilómetros que separan esa empresa de la de Mercedes-Benz, arrasando con todo cuanto se encontraba en la vía por el camino. Ya en la planta de Vitoria, ha destrozado cerca de setenta furgonetas, así como otros vehículos, vallas y más material. La Ertzaintza, que lo ha arrestado y lo ha puesto a disposición judicial, calcula que los daños pueden alcanzar un valor de "millones de euros"; las furgonetas, de hecho, tienen un precio de mercado de al menos 55.000 euros.